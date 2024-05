Fuerte pelea al aire entre Francisco Paoltroni y Guillermo Moreno: el senador libertario abandonó el estudio

Violenta pelea en vivo entre el senador Francisco Paoltroni y GUillermo Moreno

Un tenso momento se vivió en la noche del jueves en el estudio de Crónica TV, mientras se hablaba, entre otras cosas, del paro que realizó la CGT y la Ley Bases. Fue durante un programa conducido por el periodista Diego Moranzoni, en el que se encontraban invitados, entre otros, el senador libertario Francisco Paoltroni y el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno.

Todo transcurría de manera armónica, con distintos puntos de vista sobre el paro y la situación del país. En un momento, el conductor habló de las negociaciones que habría habilitado el presidente Javier Milei para avanzar en cambio en la Ley Bases que debate el Senado, algo que el legislador libertario dijo que era “mentira”.

En ese momento, Paoltroni comenzó a mostrarse molesto, y enseguida comenzó el ida y vuelta con Moreno: “No me enojo, pero me pone un poco tenso el ambiente...por ejemplo el señor Moreno, quien hizo desaparecer 10 millones de cabeza de ganado y 70000 pequeños productores”, dijo.

“Vamos a discutirlo”, propuso el exfuncionario de Cristina Kirchner, también visiblemente molesto. “Esos números ridículos que sacan siempre”. Ahí lo interrumpió Paoltroni: “A mí no me lo contaron, yo fui uno”, y comenzó una fuerte discusión.

“Cerrá el pico y dejá hablar”, lo cortó Moreno elevando el tono de voz cuando el senador insistía con que había sufrido en carne propia las políticas de Moreno. “Vos no sabías nada, eras un nene”, insistió Moreno, luego de lo cual, Paoltroni se paró y dijo que se iba del estudio. Antes, a los gritos, acusó al exsecretario de “destructor de capital”.

“Los estamos jubilando a todos”, dijo antes de irse Paoltroni, en referencia a los dirigentes kirchnerista. “Tomátela y dejate de joder”, fue la respuesta de Moreno.

Francisco Paoltroni, senador de La Libertad Avanza

Sin embargo, a los pocos segundos, el senador volvió y a los gritos acusó a Moreno de haberlo “fundido”. “Sí, te fundiste y te dedicás a la política... ¿Por qué no laburás de lo tuyo? Porque querés vivir de los demás. Laburá de lo tuyo, chabón, vos como todos los demás, como Espert. Claro que se fundió, si no sabe hacer nada”, cerró Moreno a los gritos, mientras Paoltroni se iba del estudio y, en una última imagen, tuvo un gesto obsceno hacia el exfuncionario.

Luego del cruce, Moranzoni intentó explicar lo que había sucedido y mostró su sorpresa porque, hasta el momento del cruce, toda la larga charla se había dado con tranquilidad.

Paoltroni llegó al Senado el 10 de diciembre pasado de la mano de La Libertad Avanza, y su nombre tuvo relevancia en el inicio de la gestión. Es que había sido anunciado como el elegido por Javier Milei como presidente provisional de la Cámara Alta. Sin embargo, esa decisión cambió y el elegido fue Bartolomé Abdala.

“La casta me ha dado la bienvenida. Como muchos saben, estaba postulado por el Presidente (Javier Milei) como presidente provisional del Senado. Lamentablemente para mi es un triste comienzo. Vengo de una provincia en donde se ha instalado un plan de pobreza que ya lleva 40 años, en donde se ha cambiado la Constitución para que en esa provincia haya reelección indefinida. Esta banca es de la provincia de Formosa y yo me debo absolutamente a todos los formoseños. Del autoritarismo vengo y lo padezco junto a todo el pueblo de Formosa y, de aquí en adelante, voy a votar fiel a mis principios que he recibido de la cuna como todos los argentinos de bien. Pero como dice el Presidente, ‘no somos manada’ y ‘el que las hace las paga’”, advirtió Paoltroni tras la sesión en que fue designado Abdala.

Paoltroni tiene 43 años y se dedica a la consignación de hacienda. En las elecciones legislativas de 2021, se hizo conocido porque ofreció ayuda financiera a todos los formoseños que no tuvieran recursos para volver a la provincia para votar: según dijo, estaba dispuesto a pagar de su bolsillo para que regresaran unos 120 mil habitantes que se habían ido del territorio buscando trabajo y progreso para sus familias.