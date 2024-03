Cautela en el Senado por la nueva Ley Ómnibus: la oposición reclama ajustar puntos clave antes del debate en Diputados

El pleno de la Cámara alta en sesión (Prensa Senado)

El Senado ya encendió las alertas y puso el foco en el debate que iniciará Diputados sobre la nueva Ley Ómnibus, tras el fuerte traspié del oficialismo durante el período estival. Ante un escenario delicado de votos y de reciente rechazo al mega DNU que desregula la economía, en varios despachos de la Cámara alta temen por frentes aún no cerrados y sugieren al Ejecutivo que blinde aún más el proyecto con bloques y gobernadores para evitar contradicciones a la hora de la discusión en el Congreso.

“Desde acá ya vimos lo que ocurrió el mes pasado y hay voluntad de dejar eso atrás. Ahora, bien, ¿cómo se explica que el Gobierno de Milei muestre un borrador de la nueva Ley Ómnibus y, en su artículo 1, ya tengamos contradicciones entre las emergencias que solicitan y las emergencias que están vigentes en el mega DNU? Sólo pedimos un poco más de sentido común”, manifestó un legislador top de la oposición no kirchnerista a Infobae.

El mega DNU establece, en su primer artículo, la declaración de “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025″. Es decir, ocho. En tanto, el borrador de la iniciativa -también llamada de “bases”- impone cuatro: administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. La diferencia es que, sobre las últimas, el Ejecutivo reclama la delegación de facultades, un tema urticante para algunos sectores que se auto perciben “dialoguistas”.

Un tema jugoso y que expuso a una parte de la oposición, durante el debate de la primera ley en Diputados, fue el de los fondos fiduciarios. “Se entiende que ahora los quieran eliminar. De esta manera, se evitaría repetir el papelón del verano por los intereses que aparecieron en pleno recinto. El problema es que no queda claro en el artículo quinto si vuelven al Tesoro. Tendría que ir a coparticipación. Si no, le dejamos una montaña de plata al Ejecutivo para que convierta eso en los nuevos Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para negociar con las provincias de manera bilateral. Hay ejemplos de los últimos años que no fueron vistos por ninguna de las anteriores gestiones. Y, sobre los mismos, se hizo cualquier cosa”, expresaron desde otra bancada opositora en los últimos días.

El pleno de Diputados durante el frustrado debate de la Ley Bases (NA)

El artículo del borrador faculta “al Poder Ejecutivo nacional a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos, en los casos en los que no fuera posible hacerlo conforme los procedimientos establecidos en sus normas de creación, instrumentos constitutivos u otra disposición aplicable, y revertir o redireccionar, según corresponda, sus recursos o futuros ingresos al Tesoro Nacional con el objeto de asegurar una mayor transparencia en su administración y garantizar a los correspondientes beneficiarios los mismos recursos que hubieren obtenido en caso de no haberse dispuesto la referida disolución y liquidación” hasta “la sanción del Presupuesto General de la Administración correspondiente al ejercicio 2025″.

Hay otras iniciativas que preocupan al Senado. Por caso, varios legisladores critican las demoras en definir el nuevo esquema sobre el impuesto a las Ganancias, en un escenario de votos -a priori- empatado en la Cámara alta, y con bloques provinciales clave ofuscados con Milei. También se mira de reojo el flamante DNU jubilatorio -y las iniciativas separadas que se empujan en Diputados-, que aterrizará en el Congreso en los próximos días y deberá ser analizado por la bicameral de Trámite Legislativo o, pasados 10 días hábiles desde su ingreso, en ambos recintos.

En el Senado utilizan como ejemplo a seguir lo ocurrido esta semana con el pliego del propuesto embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, cuyo dictamen apareció luego de varios días de realizada la audiencia pública en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta. “Las firmas no estaban y el panorama no era el mejor, pero el Ejecutivo envió a la canciller -Diana- Mondino; también se movió la vicepresidenta -Victoria Villarruel- y el candidato también se reunió con senadores. Ahora, ya está el despacho. Hay que explicar, dialogar y escuchar, más allá de las posturas personales de cada uno. No es tan difícil”, expresaron a Infobae.