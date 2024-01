Las medidas del gobierno de Milei, en vivo: el presidente encabezará una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada

Javier Milei presiona para que la Ley Ómnibus salga rápido y sin cambios, pero la oposición resiste y pide negociar El Presidente cree que contará con el apoyo de un grupo de gobernadores y reclama celeridad para que el proyecto se apruebe en enero. Los bloques opositores están divididos y anticipan que la única forma de que salga es modificar artículos

Javier Milei junto a Victoria Villaruel y Martín Menem, los principales negociadores en el Congreso (Senado Argentina)

El pedido de Javier Milei a sus diputados fue concreto. Sin margen a dudas ni a interpretaciones. Quiere que la ley ómnibus sea aprobada tal como fue enviada al Congreso. Es una utopía. Lo saben casi todos. Desde los legisladores oficialistas hasta las diferentes vertientes de la oposición. Para que el súper proyecto salga el Gobierno va a tener que negociar. Si o si. No hay margen para no hacerlo. Sino la ley no saldrá.