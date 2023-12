Villarruel busca mantener unida la mayoría de 39 senadores, a la espera del paquete de reformas que enviará Milei

Villarruel saliendo de la reunión de gabinete en Casa Rosada

El oficialismo tuvo su primera batalla parlamentaria y la ganó. La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, logró encolumnar detrás de La Libertad Avanza a los 32 senadores de los bloques que no son de Unión por la Patria y obtuvo la primera victoria en el hemiciclo imponiendo mediante la votación a las autoridades del Senado.

Pero en el despacho de la Presidencia del Senado saben que el triunfo de anteayer puede ser la derrota de mañana. Se estima que la semana entrante llegará el DNU que llame a sesiones extraordinarias con el temario de proyectos de ley que empezarán a llegar al Congreso. Y los libertarios necesitan mantener esos números en el Senado si pretenden que esas iniciativas que lleguen del Ejecutivo, y entren por Diputados, puedan ser aprobados en la Cámara alta.

“Esto es el día a día. No es un acuerdo establecido porque sabemos que no es un co-gobierno y todo es muy inestable”, explicó una fuente del oficialismo. “Todavía no sabemos qué es lo que va a llegar, lo que sí sabemos es que son temas complejos y no va a ser tan simple la negociación. A diferencia de lo que sucede en Diputados, acá -por el Senado- también juegan los gobernadores y sus intereses por encima de las disputas partidarias”.

La Libertad Avanza obtuvo su primera victoria en el Senado

En el oficialismo tienen esta idea porque el resto de los bloques de la oposición se lo hicieron saber. “Esto no es un acuerdo parlamentario. Va a ser ley por ley, tema por tema, ¿quién de nosotros va a salir a acompañar un recorte en educación por ejemplo?, ninguno, y ellos lo saben”, señaló a Infobae una fuente del bloque de la Unión Cívica Radical. “Tenemos número como para hacer valer nuestro sector”, agregó.

En el PRO piensan igual. Aunque hay internas respecto de las posiciones de cada uno frente al gobierno de La Libertad Avanza, en la sesión para la votación de las autoridades estuvieron en la misma vereda.

En el bloque de Unión por la Patria siguen de cerca estos movimientos porque saben que están a sólo cuatro senadores de conseguir el quórum. “Es tiempo, no hay que enloquecerse. Estamos bien y ya van a aparecer los temas en donde los radicales, o los provinciales o hasta los del PRO, se quieran diferenciar. No hay que perder la calma”, dijo un legislador peronista.

Pero las complicaciones pueden llegar de los lugares menos inesperados y esa inestabilidad también está presente en el propio bloque de La Libertad Avanza.

La interna que terminó volcando la definición de la presidencia provisional del Senado al puntano Bartolomé Abdala por sobre el formoseño Facundo Paoltroni ya dejó un herido.

Facundo Paoltroni

Al término de la sesión, el formoseño pidió la palabra y, luego de corregir a Villarruel que pronunció mal su apellido, se refirió a que él había sido el elegido por el presidente Javier Milei pero que la “casta” había operado para correrlo de ese cargo. “Antes que nada, la casta me ha dado la bienvenida. Como muchos saben, estaba postulado por el señor Presidente -Javier Milei- como Presidente Provisional del Senado. Lamentablemente, para mí es un triste comienzo”, comenzó el formoseño.

Pero luego de llamar casta a Villarruel, Paoltroni avanzó un poco y dijo que su banca “es de la provincia de Formosa”. “Yo me debo absolutamente a todos los formoseños. Voy a votar de aquí en adelante fiel a mis principios, que he recibido desde la cuna, como dice el Presidente como todos los argentinos de bien. Como decía el Presidente no somos manada; y como también decía el Presidente, el que las hace las paga”, expresó.

Villarruel no solo tiene que cuidar el acuerdo con los otros bloques sino que tiene que mantener a los siete senadores propios, algo que parece que está en duda, por lo menos en el caso de Paoltroni.