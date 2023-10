Elecciones 2023, en vivo: la Coalición Cívica definió su posición de cara al balotaje

Jaime Durán Barba: “Macri simpatizaba con Milei desde el principio, más que con Patricia, esto significa el fin del PRO” El consultor, que llevó al ex mandatario a la Presidencia, asegura que el candidato de La Libertad se “desdibuja” con el anuncio de este miércoles de Patricia Bullrich. “Macri va a terminar liderando un pequeño partido de Barrio Norte”, dice

Jaime Durán Barba está convencido de que, desde hoy, el PRO “se rompió en pedacitos”. En medio del anuncio de la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio de apoyo a La Libertad Avanza de cara al balotaje del 19 de noviembre, el consultor ecuatoriano, que colaboró desde el minuto uno con la génesis del partido fundado por Mauricio Macri, dice que la decisión del ex presidente y de Patricia Bullrich de manifestar ese apoyo a Javier Milei no marca solo el final de ese espacio, si no que, según él, es un “error” del candidato libertario que lo “desdibuja totalmente”.