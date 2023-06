Elecciones 2023, en vivo: “El peronismo que se tiene que renovar y actualizar”, aseguró Daniel Scioli

Daniel Scioli: “El peronismo que se tiene que renovar y actualizar”

“Siempre es bueno competir. Una persona, un voto. A mí lo que más me interesa en este momento es poder tener el respaldo de las PASO , la autonomía, la independencia y la legitimidad política para hacer lo que haya que hacer en la Argentina”, sostuvo el funcionario nacional en diálogo con radio Splendid .

“Yo me enfoco en lo que me tengo que enfocar. Si las autoridades partidarias que definen el reglamento de cómo se va a competir en las PASO, y dicen que cada precandidato a presidente tiene que poner sus candidatos en cada una de las categorías, yo no tengo problema”, manifestó.