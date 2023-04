Jornada de piquetes, en vivo: dónde son los cortes de rutas, accesos y calles en Buenos Aires y en todo el país

El Gobierno rechazó la medida de fuerza

“El ministerio ha incrementado la inversión social y es uno de los efectores de la política del estado que más ejecuta el presupuesto disponible. No hay ajuste. No hubo ajuste y no habrá ajuste. Si hay ordenamiento, claridad y mejora de la trazabilidad y la transparencia para las políticas sociales porque es justo y porque es un derecho de la sociedad que administremos más y mejor los recursos”, señalaron desde el ministerio de Desarrollo Social.