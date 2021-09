Fiesta en Olivos: quién es Lino Mirabelli, el juez que investigará a Alberto Fernández

El cumpleaños de Fabiola Yañez será investigado por el juez Mirabelli.

Lino Claudio Mirabelli es juez federal de San Isidro. Un distrito que conoce muy bien porque, como funcionario judicial de carrera, desarrolló allí la mayor parte de su actividad profesional. En esa jurisdicción está el partido de Vicente López y, por ende, la Quinta Presidencial de Olivos. El nombre de Mirabelli hoy quedó en el centro del escenario político porque fue el magistrado al que su colega, Sebastián Casanello, le envió la causa más sensible para el presidente Alberto Fernández: la que investiga al jefe de Estado por el cumpleaños de Fabiola Yañez y otros diez invitados el 14 de julio de 2020, en plena cuarentena y cuando estaban prohibidas las reuniones sociales.

Mirabelli estuvo a cargo de la Unidad Funcional 1 de San Isidro cuando ejerció como fiscal en la justicia de la Provincia de Buenos Aires. También integró el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Isidro. Hace unos años decidió migrar de la justicia provincial a la federal y se presentó a concurso para ser fiscal general de juicio ante los Tribunales Orales Federales, también para ser juez de un Tribunal Oral Federal y además para ocupar un juzgado de primera instancia. Los que lo conocieron mientras estaba en la justicia de Instrucción provincial lo describen como un juez lejano al “garantismo” que se predica desde algunos sectores políticos.

En 2018, cuando gobernaba Mauricio Macri, fue designado a cargo del juzgado federal número 2 de San Isidro, concurso que se había iniciado en el Consejo de la Magistratura durante el gobierno de Cristina Kirchner. Ese recorrido para su nombramiento confirma que se trata de un magistrado sin vínculos ni alineamientos con la política. Mirabelli cumplió 51 años el 2 de julio pasado, es docente de la materia Derecho Penal I en la cátedra de Gustavo Garibaldi en la Universidad de Buenos Aires.

El juez Sebastián Casanello se declaró incompetente para seguir investigando el caso de la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez cuando regía la cuarentena cerrada por decretos firmados por el propio presidente Alberto Fernández. Y decidió enviar la causa en la que está imputado el jefe de Estado a la jurisdicción de San Isidro. El juez será Mirabelli. Lo primero que tendrá que hacer el juez es resolver el planteo de inconstitucionalidad hecho por el abogado Mauricio D´Alessandro , defensor de Stefanía Domínguez, una de las invitadas a la fiestas. El planteo de inconstitucionalidad fue rechazado por el fiscal Ramiro González que tenía delegada la investigación por parte de Casanello.

El juez Casanello le envió la investigación de la fiesta de Olivos a su colega de San Isidro, Lino Mirabelli (foto).

Además, el juez deberá decidir sobre el escrito que presentó Alberto Fernández en el que niega haber cometido un delito al violar la normativa sanitaria aprobada para frenar la pandemia y, al mismo tiempo, ofrece como “reparación” por su conducta la donación de la mitad de su sueldo durante cuatro meses para ser destinado al Instituto Malbrán.

“Nunca fue motivo del encuentro propagar de ningún modo la pandemia que nos acosa, y mucho menos poner en peligro la salud pública, en general, ni poner en peligro el estado de bienestar de ninguno de los presentes, terceros o el mío propio”, afirmó en ese escrito que deberá ahora ser analizado por el nuevo juez a cargo de la investigación.

Antecedentes

Antes de tener que entender en este caso, Mirabelli tuvo dos de investigaciones por violación de la cuarentena que más repercusión tuvieron en 2020. Fue el que juez que procesó al surfer que volvía de Brasil de vacaciones y fue detenido en un retén de Gendarmería el 24 de marzo de 2020. Federico Lamas -tal es el nombre del surfer- habló aquel día con los medios de comunicación que estaban cubriendo el operativo de control de cumplimiento del asilamiento obligatorio dispuesto por Fernández.

Ante la requisitoria periodística de entonces había dicho que: “Vengo de vacaciones querida, ¿vos dónde te vas de vacaciones? ¿a Miami? Yo no me puedo ir a Miami, me tengo que agarrar el auto e irme de vacaciones acá a Brasil. Yo me fui el 8 de marzo de vacaciones”. Hasta el presidente Fernández opinó de aquel caso: “Vimos a un idiota que se escapó de su casa y parece que apareció en Ostende. Esos personajes, la verdad, van a tener que explicarle mucho a la sociedad argentina la desaprensión para con el otro”. Ahora Fernández está imputado en un caso que tiene a su cargo quien procesó y elevó a juicio a Lamas.

En el juzgado de Mirabelli también quedó radicado el caso del personal trainer que además de violar la cuarentena había atacado a golpes a un empleado de seguridad de su edificio. Miguel Ángel Paz había reaccionado violentamente el 14 de marzo de 2020 cuando se enteró que el guardia de su edificio, ubicado en la calle Rosales al 2700, en la localidad bonaerense de Olivos, lo había denunciado por no respetar la cuarentena. A la causa por violar la cuarentena se le sumó una imputación por “lesiones y amenazas”. Ese caso lo tuvo Mirabelli quien procesó y elevó a juicio al personal trainer.

En septiembre del año pasado Mirabelli intervino en un caso iniciado luego de la detención de un hombre que había arrojado una bomba molotov contra uno de los paredones de la residencia presidencial de Olivos. Mirabelli lo sobreseyó luego de que un peritaje psiquiátrico hecho por el Cuerpo Médico Forense remitiera un informe en el que se diagnosticó que padece un “síndrome delirante persistente”. A raíz de la Ley de Salud Mental, Mirabelli sobreseyó al acusado –cuya identidad se reserva luego de esta resolución judicial-, y lo puso a disposición de un Tribunal de Familia.

SEGUIR LEYENDO