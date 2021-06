El presidente de México dijo que Alberto Fernández “cometió un error” con su polémica frase

AMLO dijo que Alberto Fernández cometió un error

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hizo referencia por primera vez a la polémica frase del mandatario argentino, Alberto Fernández, en la que -basado equivocadamente en una supuesta cita del escritor Octavio Paz- dijo que “los mexicanos provienen de los “indios”, los brasileños “de la selva” y los argentinos de los “barcos” que llegaron al país.

En su habitual conferencia de prensa, AMLO, uno de los principales aliados latinoamericanos de la Argentina, dijo que Fernández “cometió un error”, aunque destacó que después del revuelo que causó en la región, pidió perdón.

“Estaba viendo yo un Twitter del ex presidente (mexicano, Felipe) Calderón cuestionando al presidente de Argentina porque cometió un error en una expresión. Ya ofreció él disculpas”, dijo López Obrador, que usó la frase del jefe de Estado de los argentinos para también criticar a Calderón, uno de sus rivales políticos en México: “Pero lo que dice el presidente Calderón, como comentamos aquí con el ‘haiga sido como haiga sido’, dice ´no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace presidente´. Fíjense que quien lo hizo presidente. ¿A qué les sabe esto? Pero él lo ve normal”, continuó AMLO.

Es que luego de que las declaraciones de Fernández se viralizaran por toda América Latina, el propio Calderón se hizo eco de lo ocurrido y usó su cuenta de Twitter para criticar con dureza e ironía al presidente argentino. En primer lugar, el ex jefe de Estado de los mexicanos cuestionó “si se trata de un complejo” decir que los argentinos provienen del Viejo Continente. “Bien ‘europeos’”, se preguntó. “Lo pudo haber dicho Cantinflas, o Les Luthiers, pero ¿Octavio Paz? Ojalá cite la fuente”, continuó.

¿¡Qué tal la cita de Octavio Paz!? Bien “europeos” (¿será un complejo?) pero le falta un poquito de cultura al Presidente de Argentina. Acá decimos: “no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace presidente”, sostuvo en su irónico tuit.

¿¡Qué tal la cita de Octavio Paz!? Bien “ europeos” (¿será un complejo?) pero le falta un poquito de cultura al Presidente de Argentina. Acá decimos: “no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace presidente”. https://t.co/zSuT1MPllp — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) June 9, 2021

El escándalo diplomático, que incluyó una fuerte respuesta por parte del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el otro involucrado en la desafortunada expresión, comenzó luego de la reunión con empresarios argentinos y españoles con motivo de la visita del presidente español Pedro Sánchez a la Argentina. En ese marco, Alberto Fernández y el mandatario europeo brindaron unas breves palabras en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada y fue ahí cuando el mandatario local se refirió a los orígenes de México, Brasil y Argentina.

“Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de Europa, y así construimos nuestra sociedad”, sostuvo el Presidente.

Sin embargo, la cita corresponde a una canción de Lito Nebbia, de quién Alberto Fernández es muy amigo y fanático. Es de la canción “Llegamos de los barcos” y reza muy parecido a la frase del mandatario: “Los brasileros salen de la selva los mexicanos vienen de los indios pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos”.

A las horas de sus dichos, el jefe de Estado utilizó sus redes sociales para intentar explicar lo que quiso decir y pedir disculpas: “Se afirmó más de una vez que “los argentinos descendemos de los barcos”. En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad”.

“A nadie quise ofender, de todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas”, completó.

Alberto Fernández ha puesto la relación política con Bolsonaro en un freezer y tiene pocas intenciones de encontrar una diagonal que permita reencauzar los vínculos diplomáticos entre los socios principales del Mercosur. En cambio, el Presidente privilegia la cercanía con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y anoche chateó con su canciller Marcelo Ebrard.

“Le escribí a Marcelo (por Ebrard) para que quedara clara mi posición. Lo entendió. Y me apoyó. Y me dijo que no podía creer que hubiera habido semejante repercusión. Yo le dije que tampoco podía creerlo, más que nada porque esa frase ya había sido comentada por (Julio) Cortázar y (Atahualpa) Yupanqui”, reveló Alberto Fernández en la intimidad de su despacho, según supo Infobae.

