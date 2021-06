Investigan a un concejal de Entre Ríos por organizar una fiesta: había firmado el acta que prohíbe las reuniones sociales

La foto del concejal en el festejo de cumpleaños de su pareja, que ella misma subió a las redes sociales (Foto: www.fmsensacion887.com.ar)

Un concejal de la localidad entrerriana de Lucas González es investigado por haber organizado la fiesta de cumpleaños de su pareja el fin de semana pasado, sin respetar las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus. La noticia cobra aún más relevancia si se considera que el hombre integra el Comité de Organización de Emergencia de Salud (COES) local, el organismo que gestiona las decisiones para frenar los contagios, y que él mismo firmó la resolución que prohíbe realizar eventos sociales en la ciudad.

El escándalo se desató después de que se difundiera una foto del concejal del bloque “Unión Vecinal” Claudio Bauer en el festejo de cumpleaños número 50 de su pareja, Marisa Unrein. Fue la propia mujer quien subió a sus redes sociales la imagen del evento, que se realizó el domingo pasado, cuando regían las restricciones de circulación y la prohibición para realizar actividades sociales y eventos. En la publicación se los ve a ellos dos junto a otras 20 personas, en un lugar cerrado .

La intendenta de Lucas González, Cristina Boeri, contó a Infobae que el lunes hubo una reunión del Concejo Deliberante, que contó con la presencia de Bauer, pero en ese entonces ella todavía no se había enterado del festejo de cumpleaños. Horas después comenzó a circular en las redes sociales la foto del evento y la noticia rápidamente se difundió por la localidad.

“Lo primero que hice esa noche fue presentar una nota al viceintendente, como presidente del Concejo Deliberante, para informarle sobre la situación que me había enterado por los medios. También le mandé una nota a la Policía para ponerlos en conocimiento sobre esta situación, y a la Jueza de Faltas municipal”, contó Boeri.

Según su relato, el martes recibió una respuesta verbal de parte de la Policía: le aseguraron que no se había realizado denuncia alguna sobre una fiesta clandestina el domingo pasado. De todas formas, dieron aviso a la fiscalía, que abrió una causa penal e inició una investigación de oficio para determinar si el concejal incumplió las normas de restricción que él mismo había firmado unas semanas antes.

Las restricciones en Lucas González, autorizadas por Claudio Bauer (Foto: www.fmsensacion887.com.ar)

“El cumpleaños se hizo en la casa del concejal. No sé cuánta gente había, pero era una fiesta familiar y ellos son una familia grande, de muchos hermanos. Él es una de las personas que firmaron las restricciones que rigen en Lucas González porque forma parte del Comité: cuando sale una medida nacional, después sale una provincial y nosotros a nivel local nos adherimos e informamos a nuestra población al respecto”, explicó la intendenta.

Ante las repercusiones que tuvo el hecho, Bauer presentó su renuncia como integrante del COES. “ Anoche me hizo llegar una nota presentando su renuncia por esta situación. Yo me quise comunicar con él pero todavía no pude… ”, contó Boeri.

La intendenta se manifestó “totalmente en desacuerdo” con lo sucedido: “Estamos cuidándonos por la situación en la que nos encontramos, hasta se han suspendido las clases. Y creo que cualquier ciudadano, por más que sea concejal, tiene que cumplir con las medidas”.

El concejal renunció a su lugar en el Comité de Emergencia de Lucas González (http://www.entrerios.gov.ar/)

Lucas González forma parte del departamento de Nogoyá, que integra la Región Sanitaria I de Entre Ríos. Después de Paraná, es el segundo distrito con peores índices sanitarios de la provincia: tiene el 94,40% de sus camas de terapia intensiva ocupadas. Ya no quedan camas disponibles en centros médicos públicos, y solo quedan tres en instituciones privadas, según el reporte difundido por el ministerio de Salud de Entre Ríos el lunes pasado.

Boeri informó que este miércoles se registró un nuevo contagio de coronavirus en la localidad, por lo que llegaron a 11 los casos activos. De ellos, uno solo reviste gravedad: un joven que se encuentra internado en terapia intensiva en Paraná.

