Los colectiveros de Córdoba firmaron un acuerdo por tres meses y comenzará a normalizarse el transporte

Luego de las protestas del lunes, los colectiveros aceptaron firmar un acuerdo con el gobierno de la Ciudad de Córdoba

El conflicto de los colectiveros en Córdoba finalmente pudo solucionarse. El intendente de la capital cordobesa, Martín Llaryora, anunció que había llegado a un acuerdo con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y que el servicio de transporte urbano se normalizaría en los próximos días.

Luego de que el Gobierno de la Ciudad de Córdoba sacó a la calle este martes 70 colectivos de la empresa municipal de transporte, TAMSE, manejadas por personal jerárquico, sin que se produjeran incidentes, la UTA aceptó sentarse a negociar y firmó un convenio con vigencia por tres meses que incluye el pago en tres cuotas del medio aguinaldo de junio y la transferencia de los salarios atrasados en la medida que lleguen los subsidios nacionales y provinciales, entre otros puntos.

Ante la crisis que produjo la cuarentena obligatoria y que ocasionó la caída del 85% de la recaudación del transporte automotor de pasajeros en Córdoba, ahora la UTA también aceptó analizar otros ítems que se podrían abonar diferidos y que aliviarían la delicada situación financiera del Municipio.

Según Llaryora, el acuerdo que se discute con la UTA no contempla el aumento del precio del boleto ni despidos de trabajadores del sector. Dijo que “el convenio es de colaboración, por tres meses aproximadamente, que permite organizar y cumplir con las deudas que se tenían con los trabajadores. Colaboración mutua, ya que contaremos con subsidios provinciales, nacionales y municipales”.

El paro de colectiveros ya lleva 22 días y el servicio se normalizará en las próximas horas

El intendente agregó que se contemplarán “cuestiones operativas que el gremio cumplió, como poder adelantar vacaciones, tomar licencias en momentos distintos y la situación de laudos y viáticos para quienes no van a trabajar”. Sin embargo, advirtió: “Acá buscamos un acuerdo, pero este sistema no es viable en el tiempo si no se busca una salida federal”.

Pese al acuerdo, la normalización del servicio de colectivos en la Ciudad de Córdoba no será inmediata ya que “es necesario el reacondicionamiento de las unidades”, que están paralizadas desde hace 22 días por el paro de la UTA ante la falta de pago de los salarios y del aguinaldo.

El secretario de Movilidad Urbana del Municipio, Marcelo Mansilla, dijo a la radio Cadena 3 que los aportes del Estado nacional alcanzan los 118 millones de pesos, mientras que Provincia aporta 91 millones de pesos y la Municipalidad lo hará con otros 60 millones de pesos.

Los colectivos de TAMSE, mientras, pudieron transportar este martes a los pasajeros sin problemas ni disturbios, aunque hicieron su recorrido acompañados por patrulleros y con un policía en cada unidad.

El acuerdo con los choferes de colectivos se extenderá por tres meses

La intervención de TAMSE fue posible luego de que el Concejo Deliberante de la Ciudad aprobara el viernes pasado, con 16 votos positivos contra 15 negativos, la declaración de emergencia de transporte por un año, que le otorga facultades a la Municipalidad de Córdoba para reordenar líneas, modificar frecuencias y disponer de un sistema de transporte alternativo.

El presidente de TAMSE, Marcelo Rodio, sostuvo que el esquema de emergencia que se puso en marcha fue posible tras un acuerdo con la Asociación del Personal Jerárquico del Transporte Automotor de Pasajeros (Apejetap), que aceptó trabajar y cobrar 21 de los 24 días que están estipulados en el convenio. Y agregó: “No se les paga tres días y eso representa un 12% de ahorro para el municipio, algo importante porque ha bajado un 85% la recaudación y porque los susbidios nacionales para el transporte no son nada comparados a los que le da el gobierno nacional al AMBA, lo que crea una situación desigual que también la padece el resto del interior”.

Los choferes de la UTA marcharon este lunes por las calles de la capital cordobesa y bloquearon los principales accesos al centro de la ciudad, en medio de un fuerte operativo policial, y durante las movilizaciones fueron detenidos dos trabajadores, según fuentes sindicales.

