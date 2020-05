“Pero acá no hay nada extraño -advirtió-. El Ministerio de Trabajo procedió de acuerdo con lo que marca la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 223 bis y la gente sin tareas va a cobrar el 75% del salario bruto que, si se tiene en cuenta que no tendrán el gasto en viajes, no es un despropósito”.