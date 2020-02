Según la última resolución de Bonadio -a la que Infobae accedió en los tribunales de Comodoro Py- no se pudo corroborar la hipótesis delictual denunciada y se volvió a archivar la causa. Al expediente original que estaba en el juzgado de Bonadio se acumuló otro que le había tocado al juez Julián Ercolini, en el que se había denunciado que en el séptimo piso del Edificio del Edificio libertador había una central de inteligencia ilegal. Ercolini había allanado ese lugar y no había hallado nada. En esa misma causa, Morales había dicho que su computadora personal y su correo electrónico habían sido violados de manera remota. Un peritaje judicial no permitió corroborar –por el paso del tiempo- aquello que había dicho gobernador jujeño cuando era senador nacional por su provincia. Bonadio no pudo determinar que Santoro y la cuñada de Milani hayan sido objeto de inteligencia ilegal por parte de la estructura que había sido denunciada.