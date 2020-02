“No compré ningún dólar como ministro de Economía. La variación en el monto en la caja de ahorro en dólares es por el vencimientos de los títulos argentinos, básicamente Letes. Si bien están reflejados en pesos, los intereses se pagan en dólares. Y hay títulos que no se podían renovar. Soy una persona honesta y hago todo por demostrarlo. No sólo no incrementé mi patrimonio, sino que no cambié la composición. Tengo la misma proporción en moneda extranjera al principio que al final, para no dar lugar a ningún tipo de especulación sobre el uso de esa información”, aseveró ante la consulta de Infobae.