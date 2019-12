Juez reveló que tiempo atrás le llevó las mismas preocupaciones al jefe de Gabinete, Marcos Peña: “Le dije, nos estamos equivocando. La política es una sola, la podes hacer con políticos decentes o indecentes pero es una sola, no la podes inventar o suplantar por las redes sociales”. En ese mismo encuentro, el embajador en Ecuador le comentó que José Manuel De la Sota “había mantenido muchas reuniones con Máximo Kirchner”. “Si estaba con vida hubiese sido él, el candidato a presidente. Alberto Fernández fue la segunda opción” , declaró. Al respecto, el diputado electo dejó entrever que, tras la muerte de De la Sota, el Gobierno consideró que la oposición no tendría un candidato de peso: “Yo les dije ‘no entienden nada muchachos’, la decisión estaba tomada, no era si De la Sota era o no candidato, la cuestión era que Cristina había decidido correrse y nos hacía de goma la estrategia de confrontar con ella. Pasó eso y no tuvimos capacidad de reacción para darnos cuenta que esa estrategia de confrontar con ella se arruinaba cuando Cristina se escondiera”. Por lo que Juez sugirió que Juntos por el Cambio tendría que haber tenido “un par de alternativas más” a la candidatura de Macri. “Yo a Vidal le hubiese dejado desdoblar la elección”, opinó.