“Los últimos dos años que pasé en el Congreso construí una relación de respeto con Kicillof; yo estoy pensando mucho en los marplatenses, no creo que las diferencias de los espacios políticos no nos permitan hacer cosas para mejorar al día a día en cuestiones como empleo, seguridad, espacio público. No veo un problema ahí”, afirmó a Infobae el ex senador y ex embajador en Uruguay Guillermo Montenegro, que derrotó a la kirchnerista Fernanda Raverta y será intendente del Partido de General Pueyrredón.