“En psiquiatría es ‘Síndrome de Estocolmo’, Perón los definía mejor: ‘Caca de Paloma’” enfatizó duramente Yoma, quien en contraposición destacó a Miguel Ángel Pichetto: “Si no hubiese sido por él que se puso la campaña al hombro, terminaban cabeza a cabeza con (Juan José) Gómez Centurión”. Recientemente Vidal destacó el rol que tuvo CFK “como ex presidenta en dos períodos y el que tendrá ahora como vicepresidenta” y sostuvo que le hubiera “gustado” más previsibilidad en la economía. En tanto, Emilio Monzó -uno de los que resultó más dolido con la cúpula del PRO- también resaltó la figura de Cristina Kirchner, no le cerró la puerta al kirchnerismo y apuntó contra los “obsecuentes” del gobierno de Macri.