“En 1955 me separaron del Ejército durante la “Revolución Libertadora” por no estar de acuerdo con el quebrantamiento del orden constitucional. A los golpistas de turno no le gustaba mi pensamiento, me echaron por una reestructuración de los cuadros, pero reclamé que no se habían seguido las formas, entonces me dijeron que me retiraban por ser afín a las ideas del “régimen depuesto” . Entonces pregunté, qué reglamento impedía que tuviera un determinado pensamiento político y me cambiaron una vez más la causa del retiro, me pusieron “inepto”. Pero reclamé argumentando que mi legajo no parecía el de un oficial inepto y allí me dijeron “Basta”. Si insistía tomarían medidas”.