Si nada cambia, el tribunal hoy suspenderá lo que iba a ser el primer juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner que junto a otras 12 personas está acusada por las presuntas irregularidades con las que el empresario Lázaro Báez recibió 52 obras públicas durante los 12 años de gobierno kirchnerista. Según la imputación, las obras no se terminaron o se pagaron sobreprecios. Junto con la ex mandataria están acusadas otras 13 personas, entre ellas Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y otros ex funcionarios de vialidad nacional.