En referencia a la negociación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, Lavagna dijo que si gana la elección va a "renegociar con el FMI" y aseguró que "Portugal no respetó el programa del FMI y hoy es una de las economías exitosas de Europa". Además, sostuvo que "no solo no hubo inversión, si no que hubo desinversión" e indicó que el esta gestión "le va a dejar al próximo gobierno una montaña de deuda".