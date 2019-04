Lavagna no quiere presionar a los gobernadores ni pedirles gestos de respaldo que ya sabe que no darán antes de asegurar las reelecciones en sus provincias. Esa decisión no impedirá tejer alianzas de bajo perfil con cada uno de los mandatarios y convencerlos de sumarse al proyecto que lidere. El ex ministro ya cuenta con el respaldo público de los gobernadores Sergio Uñac (San Juan) y Gustavo Bordet (Entre Ríos), quienes manifestaron su apoyo pero, al mismo tiempo, apelando al pragmatismo, pidieron la unidad de la oposición y la búsqueda de consenso con el kirchnerismo.