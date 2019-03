El camarista Martín Irurzun consideró "prematura" la decisión de cerrar la causa y votó por revocar el sobreseimiento y que el caso se siga investigando. El juez explicó que si bien los Blanco no son hermanos "aún no se ha descartado fehacientemente la inexistencia de parentesco entre el imputado y la entonces gerente de la empresa de provisión de alimentos, aspecto fundamental en orden a corroborar la legalidad de las contrataciones cuestionadas y si existió o no algún tipo de incompatibilidad en ellas". Y agregó que tampoco se hicieron medidas de prueba para analizar la liquidación del sueldo del funcionario.