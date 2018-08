Vertúa está detenido desde el 10 de agosto, dos días después de su declaración. Pese a que la Cámara Federal rechazó ayer su excarcelación, el abogado del empresario, Santiago Viola, asegura que no hay pruebas en su contra. "No está mencionado en los cuadernos y no hay ningún arrepentido que no lo nombre. En su declaración, Wagner reconoce que nunca se pagaron coimas en el rubro del gas", destacó ayer en diálogo con Infobae. Y agregó: "Mi cliente no va a confesar algo que no hizo".