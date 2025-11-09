Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto por final ida de la Liga Femenina 2025

¡ Día de partido ! Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentan por la final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2025. El compromiso se desarrollará en Campo Mar ‘U’ desde las 15:00 horas.

Así llegan las finalistas al primer duelo definitorio de Liga Femenina 2025

Universitario de Deportes llega con un ritmo más que trepidante. Aunque en su primera semifinal sacó una igualada a cero ante Sporting Cristal, la resolución acabó a su favor con una goleada contundente por 6-0, que dejó demasiado golpeado al plantel ‘cervecero’.

Con Andrés Usme en la dirección técnica, la ‘U’ se ha transformado en un oponente complicado, en cuyas filas destaca la presencia de las experimentadas Luz Campoverde y Catalina Usme. La última en mención, sin duda alguna, le ha inyectado una mayor categoría al club que lucha por llevarse el cetro.

Alianza Lima, por su lado, presenta la condición de bicampeón de la Liga Femenina 2025. Para saldar el tricampeonato, eso sí, aún tiene que recorrer un camino que presenta a su mayor contrincante como el obstáculo principal. Salir bien librados de la visita a Campo Mar U será la consigna.