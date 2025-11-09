Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto por final ida de la Liga Femenina 2025

¡Día de partido! Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentan por la final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2025. El compromiso se desarrollará en Campo Mar ‘U’ desde las 15:00 horas.
Universitario de Deportes llega con un ritmo más que trepidante. Aunque en su primera semifinal sacó una igualada a cero ante Sporting Cristal, la resolución acabó a su favor con una goleada contundente por 6-0, que dejó demasiado golpeado al plantel ‘cervecero’.
Con Andrés Usme en la dirección técnica, la ‘U’ se ha transformado en un oponente complicado, en cuyas filas destaca la presencia de las experimentadas Luz Campoverde y Catalina Usme. La última en mención, sin duda alguna, le ha inyectado una mayor categoría al club que lucha por llevarse el cetro.
Alianza Lima, por su lado, presenta la condición de bicampeón de la Liga Femenina 2025. Para saldar el tricampeonato, eso sí, aún tiene que recorrer un camino que presenta a su mayor contrincante como el obstáculo principal. Salir bien librados de la visita a Campo Mar U será la consigna.
En las semifinales, las aliancistas se deshicieron de Carlos A. Mannucci con un rendimiento pleno, aunque para asentarse en la final perdieron efectivos por lesión. El entrenador José Letelier no podrá considerar en sus planes a Annaysa Afonso ni Birka Ruíz.
La contienda será transmitida por la señal abierta de América Televisión a través de los canales 4 y 704 en HD. También por la plataforma streaming de América TVGO,
La otra opción de seguimiento es por Movistar Deportes a través de sus señales de 3 y 703 en alta definición, asimismo por la plataforma de Movistar Play, es gratuito para los suscriptores.
El cotejo entre las 'blanquiazules' y las 'cremas' se jugará HOY, domingo 9 de noviembre, en el recinto Campo Mar U por la primera final del Torneo Clausura de Liga Femenina 2025.