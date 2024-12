Hugo Sotil lamentó que en Barcelona se le valore más que en Perú: “Tuve que ir a España para que me recuerden”

El pasado 25 de noviembre, Hugo Sotil estuvo en España como invitado especial del evento por el 125 aniversario del Barcelona. La condecoración del ‘Cholo’ en uno de los equipos más importantes del mundo, llenó de orgullo a todos los peruanos. No obstante, no todo es felicidad para el legendario delantero, quien a su regreso a suelo nacional, lamentó que en su país de nacimiento, y al cual también le dio mucho como futbolista, no se le brinde el mismo reconocimiento.

“Fui querido en un país en el que nunca viví, y quizá mucho más que en el Perú. Acá ya nos olvidados del ‘Cholo’ Sotil. Tuve que ir a España para que me recuerden. Acá me quieren, pero no lo demuestran, allá me hablan como una persona mayor”, declaró en entrevista para el canal de YouTube del periodista Juan Carlos Esteves.

El nacido en Ica criticó que en el Perú se suele homenajear a las leyendas cuando estas ya han fallecido: “Los homenajes se hacen acá, en vida. Nada que mañana o pasado, sabemos cuál es el pensamiento de nosotros los peruanos, somos muy fáciles de olvidar”, añadió.

Hugo Sotil, con una camiseta conmemorativa del Barcelona. - Crédito: @FCBjugadors

Un reconocimiento que pasa generaciones

El ‘Cholo’ Sotil señaló con alegría que en Barcelona todavía lo siguen recordando, y no solo aquellos que disfrutaron de su fútbol cuando eran niños y ahora son adultos, sino también las nuevas generaciones, quienes no pudieron verlo en vivo, pero gracias al testimonio de sus padres y su interés por la historia del club, le brindaron reconocimiento:

“Estoy feliz de volver después de muchos años y saber que esos hinchas que en esa época tenían 8 o 9 años, me digan que me vieron jugar cuando eran niños. Es tan grande el cariño que le tienen al FBC Barcelona, que sus padres les hicieron socios. Ahora esos chicos ya se hicieron mayores. Ahora también vienen los hijos de esos señores. Cuando los veo a ellos me quedo medio movido y pienso: ‘¿Tanto saben estos chiquillos?’. Y ellos me dicen: ‘Yo a los 7 años ya lo estaba viendo jugar en videos’”, comentó.

(FILE) Footballers Johan Cruyff (L), Hugo Sotil (C) and Johan Neeskens, of Spanish team Barcelona, pose at the Nou Camp stadium in Barcelonaon August 1, 1974. Johan Neeskens, part of the Ajax and Netherlands teams that created "total football" in the 1970s and a key team-mate of Johan Cruyff, has died aged 73, the Dutch football federation said on October 7, 2024. (Photo by AFP FILES / AFP)

La leyenda peruana estuvo acompañado de 4 excompañeros del título de 1974. Muchos del plantel no pudieron asistir, mientras que otros ya han fallecido, por lo que Sotil los recordó con nostalgia:

“Me siento feliz por las atenciones que he tenido del FBC Barcelona y algunos de mis excompañeros, porque no estuvieron todos. Algunos ya no están como Johan Cruyff, Johan Neeskens. Son más de 6 de esa promoción que ya no están”, expresó con pesar.

Hugo Sotil también pudo ver las obras de la remodelación del Campo Nou, el cual volverá a abrir sus puertas, aunque no del todo, a comienzos del próximo año, Incluso confesó llegar a sentirse como en su etapa de jugador, cuando debía ir a entrenar cada mañana:

“Sentí como cuando me iba a entrenar, pero yo estaba en otra realidad, porque ahora el Campo Nou lo están remodelando y será mejor que en el que yo jugaba. En febrero abrirán solo una parte para que jueguen el campeonato de Liga, ellos mismos no saben cuando terminarán todo, pero será una cosa hermosa”.