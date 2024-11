Eddie Fleischman arremetió contra Jorge Fossati y Paolo Guerrero tras derrota de Perú vs Argentina: “Arruga. Todos colgados del palo”

El periodista deportivo se refirió a la propuesta muy defensiva de la selección nacional en La Bombonera. (Full Deporte)

La selección peruana no pudo una vez más. El conjunto ‘blanquirrojo’ perdió 1-0 ante Argentina con gol del delantero Lautaro Martínez y cayó al fondo de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026 tras el triunfo de Chile ante Venezuela en Santiago.

El periodista deportivo Eddie Fleischman tuvo duros comentarios contra la ‘bicolor’ en la última edición de su programa de Youtube llamado ‘Full Deporte’. En primer lugar, señaló a los responsables del debacle del ‘equipo de todos’ en el presente proceso clasificatorio.

“Podemos considerar que la dirigencia, dirección deportiva y el comando técnico lograron su cometido, Perú cierra el año colero. Perdió ante Argentina 1-0, una Argentina que sufrió para marcarle a Perú, es un equipo difícil de entrarle, pero como hemos dicho los partidos duran tanto como dure la llegada del primer gol rival. Cuando el rival marca el gol, se acabó, porque lamentablemente el equipo peruano cuando se acuerda que en este juego existe la pelota, no sabe qué hacer con ella. Suena doloroso pero es la verdad”, comenzó.

Después, el popular ‘Colorado’ volvió a arremeter contra el técnico Jorge Fossati, recordando un polémico capítulo en sus inicios al mando de la escuadra nacional. “A mi me criticaron cuando dije que arrugó. Sigo pensando que desde que no quiso jugar con Italia, se notó que arruga. Lo sostengo”.

En seguida, soltó irónico comentario sobre su idea de juego: “Perú va a tener dos bajas porque (Carlos) Zambrano y (Miguel) Araujo han quedado suspendidos, por lo tanto el comando técnico que esté dirigiendo en ese momento va a tener que buscar una defensa alternativa. Ya veremos si juega con 4, 5 o de repente podemos jugar 8 y dos en punta, listo el planteo, todos colgados del palo”.

Fleischman, asimismo, se refirió a las posibilidades de que el DT uruguayo se marche de la Videna. “No sé (si va a ser despedido), tampoco sé si hay alguien que lo pueda despedir. Entiendo que (Agustín) Lozano y Sabrina Martín no deberían ni siquiera acercarse a la Federación. (Juan Carlos Oblitas) Oblitas se va a lavar las manos, tampoco va a asumir la responsabilidad”.

Jorge Fossati volvió a sumar una nueva derrota al mando de la selección peruana ante Argentina en las Eliminatorias 2026 - Créditos: Reuters.

Eddie Fleischman cuestionó la titularidad de Paolo Guerrero en Perú vs Argentina

Por otro lado, Eddie Fleischman se mostró en desacuerdo que Paolo Guerrero haya sido titular en el Perú vs Argentina. El periodista peruano argumentó que la propuesta defensiva de Jorge Fossati provocó que no le llegara el balón cerca del arco del ‘Dibu’ Martínez y, prácticamente, no tenga participación en La Bombonera.

“Me pregunto, cómo se le va a pasar por la cabeza jugar 5-4-1 para tener un solo punta e intentar llegar rápido con un balón largo y que ese punta sea Paolo Guerrero, entre los centrales de Argentina. No me digan que eso es normal. No controló una pelota, no sé si tuvo alguna participación en el juego, ¿La tuvo? En un momento estaba pensando qué chévere debe ser ver el partido desde el lugar de Paolo. Estar dentro de la cancha y viéndolo”, apuntó.

El periodista deportivo manifestó que el 'Depredador' no debió arrancar en el duelo por las Eliminatorias 2026. (Full Deporte)

Paolo Guerrero deslizó que disputó su último partido con la selección peruana

Paolo Guerrero completó 64 minutos en el Perú vs Argentina y fue sustituido por Gianluca Lapadula. El ‘Depredador’, lastimosamente para la ‘bicolor’, no pudo marcar la diferencia contra los defensores ‘gauchos’ y volvió a irse del campo sin marcar.

Post derrota, el jugador de Alianza Lima deslizó su retiro del ‘equipo de todos’. “Es posible que hoy haya sido mi último partido con la selección peruana, pero no soy cobarde, no voy a abandonar el barco y estaré aquí para lo que el ‘profe’ me pida”.