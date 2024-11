Paolo Guerrero explotó contra el arbitraje tras el Perú vs Argentina: “A Lionel Messi lo tocabas con un dedo y todas eran faltas”

El delantero habló de todo en La Bombonera. (Video: Movistar Deportes).

La selección peruana no pudo conseguir un resultado positivo en su visita a Argentina y terminó perdiendo por la mínima diferencia en la fecha 12 de las Eliminatorias 2026. El solitario gol de Lautaro Martínez definió la derrota de la ‘bicolor’, que se hundió al último lugar de la tabla tras el triunfo de Chile sobre Venezuela. En ese sentido, Paolo Guerrero explotó contra el arbitraje de Wilmar Roldán haciendo alusión a las faltas que no le cobraron a Lionel Messi.

“Si ves, lo igualamos en lo físico. No sé cuál sea el análisis que ustedes hagan y el diagnóstico de este partido, pero en lo físico creo que estuvimos a la par. Es un poco difícil cuando el árbitro te condiciona, te va metiendo. A nosotros nos empujaban y no cobraban ni una falta, a Messi lo tocabas con un dedo y todas eran faltas. Nadie dice porque es Messi”, dijo en primera instancia para Movistar Deportes tras la caída en La Bombonera.

De la misma manera, descartó que la ‘albiceleste’ haya sido superior en el trámite del juego, y que la ‘bicolor’ no se atrevió a hacerle frente con la pelota. “No nos atrevimos a jugar tanto. Sé que la presión de ellos en el mediocampo es muy intensa, pero creo que podíamos jugar un poco más, podíamos lanzar un poco más. Ser más conchudo, ponernos a jugar, que la bola corra. Podíamos crearles más situaciones porque quedan muy mal parados cuando la robábamos de mitad de campo para adelante”, comentó.

Para complementar esta idea, Paolo Guerrero reconoció que sufrió por esta falencia de la selección peruana, al no entrar mucho en contacto con el balón. “Muchas veces yo quedaba mano a mano con sus defensas, hacía la diagonal para que me tiren la pelota y eso es lo que me deja un poco... En otras oportunidades podría decir que Argentina nos superó, pero este partido no. Y perder así, irse con las manos vacías duele mucho. Yo podía tener un poco más de situaciones, por lo menos competir a la velocidad de sus defensas; pero me la tiraron poco y me quedo con la espina de no jugar”, precisó.

Paolo Guerrero solo tocó el balón 10 veces en el Perú vs Argentina, según SofaScore. - créditos: FPF

¿Perú está eliminado del Mundial 2026?

Por otro lado, Paolo Guerrero mencionó la charla que Jorge Fossati les dio a los jugadores sobre la intención inicial de Argentina, rechazando que el sistema 3-5-2 haya sido el responsable del resultado adverso.

“Estábamos bien parados. A veces perdíamos mucho la pelota. El ‘profe’ nos había dicho que a ellos les gustaba jugar por el medio y que hacían mucha presión ahí. En primer tiempo hicieron presión, pero podíamos tenerla un poco más, no estar corriendo atrás de la pelota todo el tiempo”, indicó.

Ahí fue cuando el ‘Depredador’ descartó que la selección peruana esté fuera de clasificación, alegando que buscarán repetir lo hecho para Rusia 2018 y Qatar 2022.

“No creo que estemos fuera, todavía tenemos chances, todo puede pasar. A la selección peruana no se le puede dar por muerta, ya ha revertido situaciones muy complicadas, donde todo el mundo decía que estábamos descalificados y después se subieron al coche y también fueron al repechaje todos los que no creyeron. Vamos a seguir luchando, confío en mis compañeros, en mi camiseta, en mi patria y queda apoyarla a muerte”, apuntó.

Eso no fue todo, ya que el experimentado delantero valoró el apoyo de los hinchas. “Hay gran parte de la gente en Perú que apoya a esta selección, y a ellos tenemos que darle este sacrificio en el campo, dejar la vida. Este es un grupo que se sacrifica, entrega todo y luchamos”, manifestó.

La selección peruana cayó 1-0 en La Bombonera y terminó último en la tabla de posiciones. (Video: Movistar Deportes).

Paolo Guerrero sobre su futuro en la selección peruana

Una de las frases que Paolo Guerrero soltó estuvo relacionada a su futuro en la selección peruana. No aseguró su presencia para la convocatoria de marzo ante Bolivia en Lima y Venezuela en Maturín, aunque dejó en claro que si depende de él, apunta a estar.

“No sé si estaré en marzo, no puedo decir si seguiré jugando por mi selección. Eso sí, no soy un cobarde, nunca voy a abandonar el barco, siempre voy a estar para mis compañeros, para lo que el ‘profe’ me pida”, añadió.