“Me llamó Alianza Lima y la ‘U’ no me llamaba”: Alex Valera reveló por qué prefirió fichar por Universitario pese a desinterés inicial del club

El delantero 'crema' contó que Alianza Lima y Municipal le ofrecieron contratos interesantes, pero su deseo era jugar en Universitario. (Video: La Fe de Cuto)

Alex Valera ha experimentado un ascenso inexplicable en su carrera. De jugar en la Copa Perú y en la selección peruana de fútbol playa, el delantero consiguió llegar repentinamente a la máxima categoría del fútbol peruano, lo cual en un principio ni siquiera imaginaba. Cumplió el sueño de su padre al debutar como profesional, pero no solo eso: hoy por hoy, es uno de los mejores atacantes del país -siendo bicampeón con Universitario de Deportes- y representa a la ‘bicolor’ en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Pero llegar hasta este punto no fue nada fácil para él. Tuvo que hacer un notable esfuerzo para ser quien es hoy y todo le ha sido recompensado de la mejor manera. De hecho, cuando jugó por primera vez en la Liga 1 vistiendo la camiseta del Deportivo Llacuabamba, allá por el 2020, dejó buenas impresiones en la cancha, que llamaron la atención a los principales clubes del país.

Deportivo Municipal fue el primero en interesarse en sus servicios, tras los buenos registros que obtuvo individualmente en enfrentamientos directos (dos goles y tres asistencias) de ese año. Luego, Alianza Lima se sumó a la pelea por su fichaje por la buena temporada que había hecho. No obstante, el deseo de Valera era jugar por Universitario de Deportes y, aunque en un principio no había interés del club, finalmente pudo cumplir su anhelo, sin importar el contrato que le ofrecieron.

“Municipal fue la primera opción, fue el equipo que me comenzó a seguir y a hablar. Después de ‘Muni’, llega Alianza Lima, pero yo quería estar en la ‘U’. Yo soy hincha de la ‘U’. Hincha es el que va al estadio y alienta, pero yo soy una persona que siempre se ha identificado con el club, me gusta el color de camiseta, siempre me ha gustado desde niño”, reveló el delantero en una entrevista para el programa ‘La Fe de Cuto’.

Alex Valera debutó en la máxima categoría del fútbol peruano con Deportivo Llacuabamba.

Alex estuvo cerca de aceptar la propuesta de los ‘ediles’ para el 2021, pero su corazón le hizo esperar hasta el final a Universitario. “Me llamó Alianza Lima y la ‘U’ no me llamaba. Uno como profesional debe escoger lo mejor para su carrera. Me acuerdo que la ‘U’ me llamó al último, casi acabando el campeonato, menos mal antes no firmé nada por ninguno, porque incluso ‘Muni’ me iba a pagar más que todos, iba a ir allí, ya estaba, pero cuando me llamó la ‘U’ le dije a mi representante que no lo piense, que quería ir y que acepte lo que le ofrezcan. Aceptó y me fui a la ‘U’. Tomé la mejor decisión de mi vida”, indicó.

Tras su llegada al club ‘crema’, el panorama mejoró en su carrera. Valera pudo hacerse un nombre importante en la institución y tuvo la oportunidad de ser convocado a la selección peruana, donde hoy es titular. También tuvo una breve experiencia en el extranjero con el Al-Fateh de Arabia Saudita. Actualmente, está gozando de un exitoso bicampeonato con el equipo de sus amores, tras la reciente consagración en el centenario.

El partido que la rompió contra Alianza Lima

El interés de Alianza Lima por Alex Valera nació precisamente en uno de los peores años de su historia. El equipo ‘íntimo’ sufrió las grandes cualidades del entonces delantero de Llacuabamba en un partido clave de la Liga 1. Los ‘blanquiazules’ necesitaban ganar, pero el atacante lambayecano pudo impedirlo con un gol que ayudó a que su equipo igualara la contienda. El choque terminó 2-2 y, a la larga, eso terminó perjudicando a los de La Victoria.

“Me acuerdo que Alianza le ganó a Melgar y empezaron a decir que querían campeonar el Clausura. Les tocó con nosotros y yo me quería mostrar. Comienza Alianza a jugar con muchas figuras que tenía ese año. Me acuerdo que nos metieron gol y yo comienzo a correr y esforzarme. Varios empezaron a decirme que le baje un cambio porque ya el otro año ya estaba allá en el club. Yo les respondía que no, que quería ganarles, entonces metí un gol y lo empatamos. No nos dejamos ganar. Más se interesaron ellos y más se interesó la ‘U’ y se metió en la pelea. Sentí que ese partido fue mi final del Mundial”, contó.