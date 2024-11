UTC, César Vallejo y Carlos Mannucci luchan por la permanencia EN VIVO HOY: minuto a minuto de los resultados por Torneo Clausura de la Liga 1 2024

A qué hora juegan César Vallejo, Mannucci y UTC

Los encuentros César Vallejo vs Atlético Grau, Carlos A. Mannucci vs Alianza Atlético y UTC vs Sport Huancayo por la última jornada del Torneo Clausura 2024 se desarrollarán en simultáneo el sábado 2 de noviembre, es decir, a las 15:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En cambio, en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) comenzarán a las 16:15 horas. En Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay arrancarán a las 17:15 horas; mientras que en México se realizará a las 14:15 horas.