José Luis Chilavert respaldó a Luis Suárez y arremetió contra Marcelo Bielsa previo al Perú vs Uruguay: “Maltrata a los líderes”

El exportero paraguayo se sumó a los cuestionamientos contra el 'Loco' tras declaraciones de Luis Suárez. (Ñanduti)

Luis Suárez sorprendió a todos al destapar los problemas con el técnico Marcelo Bielsa en la interna de la selección uruguaya en una reciente entrevista. Todo esto a poco del duelo de la ‘celeste’ ante Perú por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

El jugador de Inter Miami reveló que el ‘Loco’ no saludaba a sus compañeros e incluso pidió a los futbolistas del conjunto ‘charrúa’ que no saludaran a la hinchada. Estos hechos no agradaron en el vestuario, provocando que muchos deportistas no quieran defender más la escuadra de su país.

Las declaraciones del delantero han dividido a Uruguay. Muchos salieron en contra del histórico goleador, mientras que otros lo respaldaron. Uno de ellos fue el exportero José Luis Chilavert, quien tuvo la oportunidad de coincidir con Bielsa en Vélez Sarsfield.

‘Chila’, en diálogo con Radio Ñandutí, se animó a contar capítulos de su relación con el entrenador argentino en el ‘fortín’. “Cuando no salen los resultados, utiliza palabras muy ofensivas, por eso me pelee con él, a un compañero lo trató de cobarde y yo le dije ‘aquí no hay ningún cobarde, este plantel ganó todo, usted no ganó nada’”, comenzó.

Ese entredicho provocó el distancimiento entre técnico y portero. “Desde ese momento comenzó el lío, me separó, pero en la pretemporada como perdió todos los partidos, tuvo que recurrir a mí. No nos hablábamos, yo cumplía como profesional, me sacó la capitanía en Vélez”.

Como si fuera poco, también le prohibió patear tiro libres. Bielsa, de acuerdo a las palabras de Chilavert, instauró el miedo en sus compañeros, al extremo de que no querían celebrar con él cuando anotó un gol de pelota parada. “No me querían abrazar. Les dije ‘dejen de joder, los que juegan somos nosotros’”.

“Bielsa se cree más que los jugadores, le molesta los líderes en los equipos, los liquida y los maltrata. No puede convivir con figuras, él quiere ser la figura”, sentenció José Luis.

José Luis Chilavert y Marcelo Bielsa se pelearon en la interna de Vélez Sarsfield.

Chilavert afirmó que a Marcelo Bielsa no le gusta los veteranos

José Luis Chilavert continuó con los cuestionamientos hacia Marcelo Bielsa. El arquero mundialista añadió que al estratega argentino no le gusta trabajar con futbolistas experimentados y trata de imponerse ante ellos para ganarse el respeto de los jóvenes.

“Él tiene su manera de trabajar, siempre se pelea con los líderes, tiene que mostrar su liderazgo con los jóvenes, a él no le gusta los jugadores veteranos”, declaró.

Ese factor, según ‘Chila’, lo ha alejado de fichar por equipos importantes del ‘Viejo Continente’. “Por algo no dirige en los grandes clubes de Europa, como el Barcelona y Real Madrid, siempre va a buscar de mediana categoría porque a los chicos puede maltratar pero a los grandes imposible”.

'Chila' señaló que el 'Loco' se pelea con las figuras para imponer respeto en el vestuario. (Ñandutí)

Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026

Este lío mediático se inició a puertas del Perú vs Uruguay. Algo que podría jugar a favor de la escuadra encabezada por Jorge Fossati, la cual urge más de la victoria por su posición en la tabla de posiciones de las clasificatorias Conmebol.

A pesar de las sensibles bajas de Renato Tapia y Gianluca Lapadula, la ‘bicolor’ está en la obligación de salir con todo ante la ‘celeste’ el próximo viernes 11 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional de Lima.

Su máximo objetivo es sumar sus primeros tres puntos y salir del último puesto. Para ello deberá ganar a Marcelo Bielsa y compañía; además, Chile de Ricardo Gareca tendrá que perder ante Brasil en condición de local.