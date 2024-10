La dura crítica de Mauricio Loret de Mola contra Bruno Marioni: “Uno revisa y no entiende por qué Alianza Lima fue por él”

El periodista se refirió al director deportivo de Alianza Lima y su rol durante este 2024.

Si bien la temporada aún no termina, las redes sociales muestran un descontento generalizado del hincha de Alianza Lima hacia la institución y jugadores. Desde el lado gerencial, probablemente el más señalado sea Bruno Marioni. El gerente deportivo del equipo ‘blanquiazul’ es el responsable principal de lo que sucede con el primer equipo y los resultados no ayudan.

A raíz de ello, el periodista Mauricio Loret de Mola declaró de forma crítica hacia su figura y se refirió a una posible salida a Pumas de México a pesar de su contrato hasta 2025. Repasemos las palabras del comunicador sobre el también exjugador argentino.

Poca preparación

“Así como se ganó cierta reputación como jugador, creo que también se la tendría que ganar como técnico o como gerente deportivo. Después uno revisa y no entiende por qué Alianza Lima fue por él. No hay un grado de identificación. No tiene un pasado importante asumiendo esas funciones. Encontrarle una lógica es complicado y hay decisiones que tomó que evidentemente no fueron los mejores. Sonó su nombre para ser entrenador de los Pumas de México, pero por los buenos resultados ya no se habla al respecto”, fueron las duras declaraciones de Mauricio Loret de Mola en ‘Mano a Mano’, programa del canal de YouTube, Denganche.

Fichajes para la temporada 2024

Para el año 2024, Alianza Lima incorporó a los siguientes jugadores extranjeros: Juan Pablo Freytes (Argentina), Jiovany Ramos (Panamá), Sebastián Rodríguez (Uruguay), Adrián Arregui (Argentina) y Cecilio Waterman.

Por otro lado, los futbolistas nacionales que llegaron fueron los siguientes: Renzo Garcés (procedente de la Universidad César Vallejo), Marco Huamán (venía de Sport Huancayo), Cristian Neira (llegó desde Unión Comercio), Jhamir D’Arrigo (procedente de FBC Melgar), Kevin Serna (colombiano nacionalizado peruano procedente de ADT) y Paolo Guerrero (libre tras su paso por la Universidad César Vallejo).

¿Cuántos renovarán y cuántos se irán? Probablemente en esa pregunta esté la respuesta a la permanencia de Bruno Marioni, quien tiene contrato por todo 2025 con el equipo de La Victoria.

Bruno Marioni y los Pumas de México

Es innegable que el vínculo entre el argentino y el club en el cual milita hoy Piero Quispe, es para toda la vida. Como futbolista del equipo estudiantil de México, Bruno Marioni anotó 34 goles en 47 partidos, cifras lo suficientemente altas como para ser querido en el club. Además, fue campeón nacional en el 2004. Por otro lado, también fue entrenador de Pumas UNAM durante el año 2019, donde logró el Torneo Clausura.

Hace unos días, brindó una entrevista al medio mexicano TUDN y dijo lo siguiente: “En algún momento lo expresé que mi vida estará ligada a Pumas UNAM siempre y en otro momento volveré a tener una posibilidad de estar dentro de la institución. Yo quiero muchísimo a la institución, sigo preparándome, capacitándome para que, en el momento que me toque tener un reto, poder estar a la altura. Y obviamente será en Pumas UNAM”.

¿Volverá? Es muy probable que si las cosas no le salen bien en Alianza Lima y tuviera que dejar su trabajo en Perú, Pumas sea su primera opción.

¿Quién podría reemplazarlo?

A modo de opinión, no de información, Mauricio Loret de Mola se refirió a quién podría tomar el cargo que dejaría el argentino. El nombre ya conoce la casa: “Yo creo que hay un nombre que va a empezar a sonar en Alianza Lima: Pablo Bengoechea. Va a sonar más adelante, si no es ahora, y será para el rol de Director Deportivo”.

El periodista opinó que Alianza Lima podría traer a Pablo Bengoechea como director deportivo en reemplazo de Marioni.

Recordemos que el uruguayo dirigió al equipo victoriano durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020, por lo que su regreso tendría sentido. Además, ya conoce el cargo, pues asumió dicha función en Peñarol.