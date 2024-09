Presidente de la FPV aseguró que Cecilia Tait nunca pidió su versión antes de acusarlo por malos manejos: “Ensució a toda la gestión”

Gino Vegas, presidente de la FPV respondió a las fuertes declaraciones de Cecilia Tait (Ovación)

Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), contestó a las fuertes declaraciones de Cecilia Tait, tras acusaciones en su contra y se refirió a su persona con contundentes mensajes.

Uno de los principales hechos que denunció la ‘Zurda de Oro’ fue que los presidentes de dos ligas de vóley afirmaron que Vegas la había acusado de cobrar por una canción que la cantante Amy Gutiérrez les había donado. El directivo se defendió afirmando que no existen pruebas de que haya realizado tales afirmaciones y expresó que la exseleccionada peruana nunca se interesó en contactarlo para pedirle su versión de los hechos:

“Ella dice: ‘Me han dicho que Gino Vegas ha hablado delante de todos los presidentes de ligas’, y no aporta ninguna prueba. Lo que le han dicho esas personas, no ha sucedido. Nunca me preguntó, yo me entero ese día en la noche por las declaraciones que salieron publicadas”, declaró en rueda de prensa.

La exvoleibolista arremetió contra el presidente de la Federación Peruana de Vóley. (Video: La Cátedra Deportes)

Otro hecho por el que la medallista de plata en los Juegos Olímpicos Seúl 1988 lo acusó fue por un tema involucrado a la organización del Mundial Sub 17 de vóley celebrado en Perú. La deportista aseguró que el evento no salió como se esperaba, debido a que desestimó la empresa recomendada por ella, por considerarla muy cara. Ante ello, Gino Vegas expresó que el presupuesto exigido por dicha compañía sobrepasaba el que tenía la FPV:

“Tuvimos la posibilidad de que ella consiguiera una empresa que iba a cubrir todos los gastos y nos entregaron un informe, pero no por recomendación de Cecilia. Cuando avanzamos y nos dieron el Mundial, ella me pregunta con quién los voy a hacer y le dije que con esa persona. A esa persona le pedí que me presente el presupuesto que cobraría por el Mundial y estaba por encima del monto que teníamos preparado. Entonces hablamos con ellos y les dijimos que tenían que ajustarse a esa cantidad, sino no se podía. Trató de hacerlo, me dijo que no había forma, que no se podía bajar la cantidad y que teníamos la libertad de ver con quién se hacía”.

Denuncia interpuesta por la FPV contra Cecilia Tait - Créditos: FPV

“Puso en tela de juicio toda la gestión”

Vegas señaló que Tait no solamente manchó su honra, sino también la de toda la directiva de la FPV. Por ese motivo, tomaron la decisión de iniciar acciones legales en su contra:

“Yo no sé cuál es su forma de pensar, pero por lo que ella ha dicho, aparentemente no quiere saber más de esa gestión. Es un tema que no solamente ha involucrado a mi persona sino también al directorio, porque deja en tela de juicio la gestión. Es por eso que hemos presentado lo que viene haciendo la gestión. Creo que ella ha sido mal informada, está partiendo de premisas que no son las exactas que la han llevado a esa situación”, añadió.

No obstante, evitó pronunciarse respecto al estado de la demanda, señalando que todo está en manos de su equipo legal: “Yo no puedo decir nada, eso lo estamos manejando con abogados y tenemos que ver. Yo no puedo responder nada, pero esta situación se ha dado por ella”, expresó.