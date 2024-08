César Vallejo vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Así llega Sport Boys

Lamentablemente no todo son buenas noticias porque la ‘misilera’, pues tiene varias bajas para enfrentar a César Vallejo en Trujillo. No podrá contar con Bueno, Maximiliano Amondarain, y Renzo Zubiate porque presentan lesiones. Otro jugador que no será tomado en cuenta es Cristian Benavente porque no se lo permite las condiciones del préstamo, llegó procedente del cuadro trujillano.