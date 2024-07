Gonzalo Núñez, a los gritos y golpeando la mesa, despotricó contra Jorge Fossati: “No seas necio”

Gonzalo Núñez critica a Jorge Fossati: "No seas necio" (Exitosa)

La selección peruana cayó 2-0 ante Argentina y quedó eliminada de la Copa América 2024 lo que provocó cuestionamiento sobre el trabajo que viene realizando el DT Jorge Fossati al mando de la ‘bicolor’. Una de las razones, es el nuevo sistema que decidió implementar para poder plasmar su idea de juego.

En ese sentido, el periodista deportivo Gonzalo Núñez, dio a conocer su postura en contra del desempeño del estratega uruguayo y señaló que el DT se encuentra empecinado con su manera de pensar y no está sacando lo mejor de sus jugadores.

Mientras analizaba el rendimiento del combinado peruano, Núñez sostuvo que el 3-5-2, sistema con que el Fossati logró salir campeón con Universitario de Deportes, no es el más adecuando para la ‘blanquirroja’ e incluso lo está perjudicando.

“El sistema está perjudicando a la selección peruana. No le está sacando lo mejor a los jugadores. Este señor está empecinado en su sistema y no cambia. Con su sistema nos vamos al hoyo. Vámonos al hoyo tratando de jugar a algo. El 3-5-2 no es para el Perú, escucha al Perú. Escucha, no seas necio. Piensa un poquito”, señaló en el programa radial Exitosa Deportes.

Recordemos que cuando Ricardo Gareca se encontraba a cargo de la ‘blanquirroja’ utilizaba el 4-2-3-1, sistema al que el plantel supo adaptarse de la mejor manera. Sin embargo, los resultados han dejado en evidencia que los jugadores todavía no se acoplan a la idea de juego.

¿Qué dijo Marcos López sobre el sistema?

Uno de los que pocos que se pronunció tras la temprana eliminación de Perú fue Marcos López. El lateral se sinceró y mostró su malestar por la idea de juego que ha propuesto Jorge Fossati desde su llegada. Además, señaló que si bien existe una mejora, el equipo sigue sin ser ofensivo.

“Para mí vamos mejorando. La gente pide que lleguemos al arco, pero es un sistema que si tienes rivales al frente que juegan bien al fútbol, te van a someter. Para mí, no es lo mismo jugar un 4-2-3-1 que un 3-5-2 o un 3-4-2-1, pero bueno, son sistemas; nosotros somos profesionales y tenemos que darnos íntegros para la selección peruana”, expresó.

Con esto, quedó claro que el ‘chalaco’ no estaría muy a gusto con la manera de jugar del ‘Nono’, pero aseguró que seguirá dando lo mejor de sí y acatando las órdenes que reciba por parte del comando técnico del charrúa.

Perú quedó eliminado de la Copa América 2024 tras caer 1-0 ante Argentina.

Jorge Fossati se mostró positivo

A su arribo a la capital, Jorge Fossati conversó con los medios de comunicación y reconoció que se encuentra apenado porque tenían mejores expectativas para la Copa América 2024. No obstante, aseguró que el principal objetivo es llegar en óptimas condiciones a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

“Por supuesto que la meta sigue siendo la misma. Estamos adoloridos, estamos tristes, nos podemos dar un par de días para procesarlo, recargar baterías y a pensar en lo que siempre dijimos que era la meta. Hay muchas cosas que pasaron en esta Copa América, muchas cosas positivas para Perú, desde mi punto de vista. Una cosa es estar triste porque le queríamos dar esta alegría al hincha peruano, pero otra cosa es bajar los brazos; eso no está en los planes”, indicó.