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Acuerdo entre la PNP y el FBI se firmó durante el gobierno de Balcázar: ¿Qué casos investigará el equipo especial?

La presidenta Keiko Fujimori indicó que acuerdo entre ambas instituciones no existía y se comunicaría cuando sea realidad. No solo existe, sino que documento establece en qué casos actúa este equipo especial

Embajada de Estados Unidos anuncia equipo FBI-PNP para fortalecer la lucha contra el crimen transnacional. (Foto: Embajada de Estados Unidos en Perú)
Embajada de Estados Unidos anuncia equipo FBI-PNP para fortalecer la lucha contra el crimen transnacional. (Foto: Embajada de Estados Unidos en Perú)
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“Sobre el tema del FBI, todavía no hay un convenio firmado, pero, si es que esto se realiza, daremos toda la información”. Eso respondió Keiko Fujimori el pasado 11 de agostocuando fue consultada por un acuerdo firmado entre la Policía Nacional y el FBI de Estados Unidos para luchar contra la inseguridad y que ya había sido anunciado un día antes por el embajador Bernie Navarro.

Según Latina -y pese al desconocimiento inicial de la presidenta Fujimori- el documento oficial del convenio entre ambas instituciones se firmó el pasado 5 de junio, cuando el presidente José María Balcázar estaba en funciones. El acuerdo crea un equipo binacional contra el crimen organizado, pero también habilita investigaciones por corrupción pública y lavado de activos, según el memorándum.

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El documento al que accedió el medio televisivo revela que este grupo no solo actuará solo en casos como homicidios, tráfico de drogas, extorsión o bandas transnacionales como el Tren de Aragua -a las que el gobierno de Estados Unidos declaró una organización terrorista-, sino también en casos como secuestros y en la búsqueda de personas con orden de captura.

El general Óscar Arriola firmó el convenio con el FBI que crea el “Equipo Especial Sensitivo” contra el crimen. (Foto: Latina)
El general Óscar Arriola firmó el convenio con el FBI que crea el “Equipo Especial Sensitivo” contra el crimen. (Foto: Latina)

El acuerdo bautiza a la unidad como “Equipo Especial Sensitivo” y fija un esquema de control interno más estricto que el difundido hasta ahora. Los policías peruanos que quieran integrarlo deberán superar una verificación de antecedentes y quedarán excluidos si registran referencias vinculadas a violaciones de derechos humanos.

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“Las Partes identificarán al personal calificado para ejercer funciones del Equipo Especial Sensitivo, el mismo que será evaluado previamente, no debiendo registrar referencias o antecedentes relacionados a violación de Derechos Humanos. Asimismo, deberá someterse antes de unirse al Equipo Especial Sensitivo, a un examen de polígrafo administrado por el FBI u otra agencia aprobada por el Gobierno de los Estados Unidos, de igual forma, será sujeto a un examen de rutina o anual, según lo consideren necesario las Partes. El número del personal será determinado por la DIRNIC PNP en consulta con el FBI”, se lee en el documento

Convenio incluye varios delitos y pruebas de polígrafo

El convenio también señala que la cooperación no se limita a delitos de violencia organizada o narcotráfico. El texto incorpora de manera expresa la intervención en casos de corrupción pública y lavado de activos, dos materias que no habían sido destacadas en la presentación oficial del mecanismo.

El memorándum establece filtros específicos para el personal de la Policía Nacional del Perú que se incorpore al equipo. Además de la revisión de antecedentes, los efectivos seleccionados deberán someterse a exámenes continuos de polígrafo administrados por el FBI o por otra agencia estadounidense autorizada.

Embajada de Estados Unidos anuncia equipo FBI-PNP para fortalecer la lucha contra el crimen transnacional. (Foto: Embajada de Estados Unidos en Perú)
Embajada de Estados Unidos anuncia equipo FBI-PNP para fortalecer la lucha contra el crimen transnacional. (Foto: Embajada de Estados Unidos en Perú)

El mismo marco de cooperación dispone que los integrantes permanezcan en la unidad al menos 36 meses. La finalidad, según el documento, es garantizar la continuidad de las investigaciones.

El FBI tendrá presencia permanente y controlará el soporte técnico

Según el convenio, el FBI asignará de forma permanente un agregado jurídico adjunto y un especialista administrativo. También asumirá la gestión de la entrega de equipamiento tecnológico para el funcionamiento del grupo.

El documento señala que el “Equipo Especial Sensitivo” no podrá ser capacitado, financiado ni recibir apoyo de ningún otro Gobierno. A la vez, el documento precisa que esta cooperación no constituye una transferencia de fondos.

¿Qué dijo el general Arriola sobre el convenio que firmó?

“Hace tres meses y medio, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través del FBI, firmó un convenio con la Policía Nacional del Perú para llevar a cabo estrategias en la lucha contra la criminalidad transnacional, contra las organizaciones de crimen que no tienen fronteras, con quienes ya se venía realizando un arduo y efectivo trabajo”, indicó el general Arriola sobre el convenio de cooperación el 12 de agosto.

El general Óscar Arriola firmó el convenio con el FBI que crea el “Equipo Especial Sensitivo” contra el crimen. (Foto: Latina)
El general Óscar Arriola firmó el convenio con el FBI que crea el “Equipo Especial Sensitivo” contra el crimen. (Foto: Latina)

Consultado sobre si el trabajo de este equipo del FBI y la PNP podría enfocarse en los ataques contra el sector transporte, Arriola remarcó que “es contra la criminalidad extranjera. ¿Va contra el transporte? Por supuesto que sí”.

En esa misma línea, amplió que el alcance dependerá del tipo de delito que se busque investigar y desarticular. “Si va contra otro rubro o si tiene el sicariato, contra lo que vaya, la cosa es desarticularlo como se viene haciendo”, sostuvo.

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