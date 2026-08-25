Perú
Agregar Infobae enGoogle

Parados, apretados y con un calor asfixiante: el calvario cotidiano de los pasajeros que viajan en el Metropolitano

Los usuarios del principal sistema de transporte de la capital peruana lidian a diario con buses saturados, lo que dificulta los viajes

Usuarios del Metropolitano expresan su frustración por el pésimo servicio que reciben a diario. A través de este reportaje, se evidencia la aglomeración de pasajeros incluso fuera de hora punta, la falta de aire acondicionado y la ausencia de información sobre las paradas, ya que las pantallas están inoperativas. | Video: Contracorriente
Guardar

El Metropolitano de Lima concentra a diario a miles de pasajeros que enfrentan buses repletos, falta de aire acondicionado y ausencia de información sobre paradas. Esta situación, que se repite incluso fuera de las horas punta, genera malestar entre los usuarios, quienes califican el servicio como deficiente.

Las condiciones observadas evidencian una brecha entre lo estipulado en los contratos de concesión y la realidad de la operación, según evidenció el reportaje de Contracorriente. A pesar de las advertencias, la situación no ha cambiado.

Pasajeros del Metropolitano enfrentan hacinamiento y deficiencias en el servicio durante todo el día
Pasajeros del Metropolitano enfrentan hacinamiento y deficiencias en el servicio durante todo el día| Foto: Contracorriente/Andina

Testimonios de los usuarios: incomodidad y desinformación

El servicio es pésimo. Está muy bravo, ya no”, manifestó uno de los pasajeros al abordar una unidad a las dos y quince de la tarde, hora en la que no se esperaba un alto nivel de congestión.

PUBLICIDAD

Según los testimonios, la situación es más complicada durante la mañana, cuando la demanda es mayor y el espacio disponible resulta insuficiente. E incluso las colas llegan a dar la vuelta a toda la estación.

Una de las principales quejas apunta a la ausencia de señalización y sistemas de información. Las pantallas interiores, encargadas de anunciar la siguiente parada, permanecían apagadas en el bus inspeccionado.

El contrato de concesión del Metropolitano establece que todos los vehículos deben contar con indicadores electrónicos de destino, tanto en el exterior como en el interior, y garantizar que los usuarios puedan leer la información en cualquier condición. Estos dispositivos no solo cumplen una función informativa, sino que forman parte del equipamiento mínimo exigido para prestar un servicio adecuado.

PUBLICIDAD

En el recorrido se sumó Luis Quispe Candia, diputado y presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte de la Cámara de Diputados. El legislador reconoció la mala programación y la falta de estudios exhaustivos sobre la demanda y la operación.

“Eso es la mala programación que hay. Tiene que hacerse un estudio mucho más exhaustivo de parte de las operaciones de las empresas y la ATU para que converjan y hagan un mejor servicio”, afirmó Quispe Candia.

ATU proyecta modernizar el Metropolitano con 600 buses y oficializar inicio de operaciones. (Foto: Agencia Andina)
ATU proyecta modernizar el Metropolitano con 600 buses y oficializar inicio de operaciones. (Foto: Agencia Andina)

El diputado anunció que convocará a la presidencia de la ATU y a los operadores para exigir alternativas de solución, estableciendo un plazo de treinta días para la presentación de mejoras concretas. Según indicó, la razón de ser de un sistema como el Metropolitano es reducir los tiempos de traslado y ofrecer condiciones dignas a los pasajeros.

La Cámara de Diputados tiene la facultad de solicitar informes y citar a las autoridades responsables, mientras que la inspección y penalización contractual corresponde a la ATU. La ley exige a este organismo supervisar la calidad del servicio, fiscalizar a los operadores y garantizar el cumplimiento de los contratos. La concesionaria, por su parte, debe operar y mantener las unidades en condiciones óptimas.

A esto se suma los accidentes de tránsito que han sido protagonistas los buses del Metropolitano en los últimos meses. A pesar de ello, este transporte público tiene el pasaje más caro en la capital, pero el servicio continúa siendo ineficiente.

Temas Relacionados

MetropolitanoATUperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se reveló que Kevin Quevedo pidió disculpas para ser reconsiderado en Alianza Lima: ¿Cuál es la postura de Pablo Guede?

El extremo peruano, marginado del cuadro ‘blanquiazul’ por decisión del técnico argentino, decidió modificar su posición para buscar participar en el Torneo Clausura 2026

Se reveló que Kevin Quevedo pidió disculpas para ser reconsiderado en Alianza Lima: ¿Cuál es la postura de Pablo Guede?

Ha*Ash vuelve a Lima: fecha, lugar, precio de entradas, preventa y todo sobre el concierto

El dúo romántico se prepara para un reencuentro con su público en una noche que prometen será inolvidable

Ha*Ash vuelve a Lima: fecha, lugar, precio de entradas, preventa y todo sobre el concierto

Jean Deza hizo sincera confesión sobre Alianza Lima y un posible regreso: “Dios quiera que pueda arreglar las cag... que hice”

El ‘Ratón’ se refirió a la posibilidad de regresar al conjunto ‘íntimo’, con el objetivo de enmendar su polémica salida de 2020 y teniendo en cuenta la presencia de Franco Navarro, su padre futbolístico

Jean Deza hizo sincera confesión sobre Alianza Lima y un posible regreso: “Dios quiera que pueda arreglar las cag... que hice”

Mano Menezes reveló el pedido que le hizo a Agustín Lozano para afrontar las Eliminatorias 2030 en Puno: “No tenemos mucho tiempo”

El técnico de la selección peruana confesó detalles sobre la conversación con el presidente de la FPF por un requisito para encarar los partidos en el estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano

Mano Menezes reveló el pedido que le hizo a Agustín Lozano para afrontar las Eliminatorias 2030 en Puno: “No tenemos mucho tiempo”

“Yo dejé de jugar porque tenía a Benincasa, a Schuler y al tricampeón agrandado”: la confesión del ‘Loco’ Vargas sobre su salida de Universitario

El exfutbolista recordó su partida del cuadro ‘merengue’ en 2018 y mencionó a los tres futbolistas en el plantel que era dirigido por el chileno Nicolás Córdova

“Yo dejé de jugar porque tenía a Benincasa, a Schuler y al tricampeón agrandado”: la confesión del ‘Loco’ Vargas sobre su salida de Universitario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ verá hoy dos nuevos pedidos de destitución contra Delia Espinoza

JNJ verá hoy dos nuevos pedidos de destitución contra Delia Espinoza

Keiko Fujimori anuncia derogatoria de la ley de puntos además de reducción al 10% de algunas multas reclamadas por los transportistas

Ministro de Cultura acusa al Lugar de la Memoria de ser “un punto de desunión y permanente enfrentamiento entre peruanos”

Katherine Ampuero defiende la reelección de alcaldes aunque admite que la candidatura de López Aliaga le resulta "muy incómoda"

Presidenta Keiko Fujimori anuncia la presentación del pedido de facultades ante el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Mario Hart niega haberle exigido a Korina Rivadeneira pagar 50/50: “Nosotros decidimos compartir gastos”

Mario Hart niega haberle exigido a Korina Rivadeneira pagar 50/50: “Nosotros decidimos compartir gastos”

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera planificaron su matrimonio en solo tres semanas: todos los detalles de la boda que se realizó en su casa

Gisela Valcárcel acepta la invitación de María Pía Copello y fija fecha para su debut en 'Sin más que decir'

Curwen desafía a Magaly Medina tras anunciar que seguirá su caso con un nuevo reportaje: “¿No se suponía que yo no daba rating?”

Curwen cierra el capítulo de Carla Campos-Salazar y Alonso Grimaldo sin responderles: “Nunca voy a hablar mal de ella”

DEPORTES

Jean Deza hizo sincera confesión sobre Alianza Lima y un posible regreso: “Dios quiera que pueda arreglar las cag... que hice”

Jean Deza hizo sincera confesión sobre Alianza Lima y un posible regreso: “Dios quiera que pueda arreglar las cag... que hice”

Mano Menezes reveló el pedido que le hizo a Agustín Lozano para afrontar las Eliminatorias 2030 en Puno: “No tenemos mucho tiempo”

“Yo dejé de jugar porque tenía a Benincasa, a Schuler y al tricampeón agrandado”: la confesión del ‘Loco’ Vargas sobre su salida de Universitario

Resultados de cuartos de final de la Copa de la Liga 2026 HOY: así van los partidos

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV del clásico por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026