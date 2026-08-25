Parados, apretados y con un calor asfixiante: el calvario cotidiano de los pasajeros que viajan en el Metropolitano

Usuarios del Metropolitano expresan su frustración por el pésimo servicio que reciben a diario. A través de este reportaje, se evidencia la aglomeración de pasajeros incluso fuera de hora punta, la falta de aire acondicionado y la ausencia de información sobre las paradas, ya que las pantallas están inoperativas. | Video: Contracorriente

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El Metropolitano de Lima concentra a diario a miles de pasajeros que enfrentan buses repletos, falta de aire acondicionado y ausencia de información sobre paradas. Esta situación, que se repite incluso fuera de las horas punta, genera malestar entre los usuarios, quienes califican el servicio como deficiente.

Las condiciones observadas evidencian una brecha entre lo estipulado en los contratos de concesión y la realidad de la operación, según evidenció el reportaje de Contracorriente. A pesar de las advertencias, la situación no ha cambiado.

Pasajeros del Metropolitano enfrentan hacinamiento y deficiencias en el servicio durante todo el día| Foto: Contracorriente/Andina

Testimonios de los usuarios: incomodidad y desinformación

“El servicio es pésimo. Está muy bravo, ya no”, manifestó uno de los pasajeros al abordar una unidad a las dos y quince de la tarde, hora en la que no se esperaba un alto nivel de congestión.

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Según los testimonios, la situación es más complicada durante la mañana, cuando la demanda es mayor y el espacio disponible resulta insuficiente. E incluso las colas llegan a dar la vuelta a toda la estación.

Una de las principales quejas apunta a la ausencia de señalización y sistemas de información. Las pantallas interiores, encargadas de anunciar la siguiente parada, permanecían apagadas en el bus inspeccionado.

El contrato de concesión del Metropolitano establece que todos los vehículos deben contar con indicadores electrónicos de destino, tanto en el exterior como en el interior, y garantizar que los usuarios puedan leer la información en cualquier condición. Estos dispositivos no solo cumplen una función informativa, sino que forman parte del equipamiento mínimo exigido para prestar un servicio adecuado.

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En el recorrido se sumó Luis Quispe Candia, diputado y presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte de la Cámara de Diputados. El legislador reconoció la mala programación y la falta de estudios exhaustivos sobre la demanda y la operación.

“Eso es la mala programación que hay. Tiene que hacerse un estudio mucho más exhaustivo de parte de las operaciones de las empresas y la ATU para que converjan y hagan un mejor servicio”, afirmó Quispe Candia.

ATU proyecta modernizar el Metropolitano con 600 buses y oficializar inicio de operaciones. (Foto: Agencia Andina)

El diputado anunció que convocará a la presidencia de la ATU y a los operadores para exigir alternativas de solución, estableciendo un plazo de treinta días para la presentación de mejoras concretas. Según indicó, la razón de ser de un sistema como el Metropolitano es reducir los tiempos de traslado y ofrecer condiciones dignas a los pasajeros.

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La Cámara de Diputados tiene la facultad de solicitar informes y citar a las autoridades responsables, mientras que la inspección y penalización contractual corresponde a la ATU. La ley exige a este organismo supervisar la calidad del servicio, fiscalizar a los operadores y garantizar el cumplimiento de los contratos. La concesionaria, por su parte, debe operar y mantener las unidades en condiciones óptimas.

A esto se suma los accidentes de tránsito que han sido protagonistas los buses del Metropolitano en los últimos meses. A pesar de ello, este transporte público tiene el pasaje más caro en la capital, pero el servicio continúa siendo ineficiente.

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