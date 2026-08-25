La capital de Honduras recibe agua solo tres veces al mes por El Niño: ¿puede repetirse ese escenario en Lima?

Sedapal aseguró que no prevé interrupciones en el abastecimiento de agua potable en Lima y Callao durante la fase más intensa de El Niño. (Andina)

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La reciente publicación de CNN en español sobre la grave crisis hídrica en Tegucigalpa, donde el suministro de agua se limita a solo tres veces al mes debido al fenómeno El Niño, generó inquietud entre usuarios peruanos.

Frente a la preocupación por un posible desabastecimiento en Lima y Callao, Sedapal aclaró desde el primer momento que no prevé interrupciones en el abastecimiento de agua potable en ambas ciudades, aun durante la fase más intensa del fenómeno climático.

Según reportó CNN en español, la capital de Honduras enfrenta una emergencia por sequía atribuida al fenómeno El Niño. Las fuentes de agua que abastecen a Tegucigalpa se encuentran en niveles críticos, lo que llevó a las autoridades a programar la dotación del recurso cada diez días.

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En la ciudad hondureña hay zonas donde el líquido vital solo llega cada veinte días. El gobierno de ese país decretó alerta roja en 75 municipios, incluido el Distrito Central, como medida para enfrentar la crisis.

La crisis hídrica en Tegucigalpa obligó a limitar el suministro de agua a solo tres veces al mes por la sequía asociada a El Niño. (Andina)

Juan Diego Zelaya, alcalde de Tegucigalpa, explicó a CNN en español que la escasez afecta a más de un millón quinientas mil personas. Las dos represas que abastecen al 80% de la población están a pocos días de clausurarse si no ocurren lluvias.

“Así como estamos ahorita, estamos llegando a dieciocho, veinte de septiembre, a un nivel, si sigue sin llover como ha estado, a un nivel crítico”, declaró el alcalde. De no registrarse precipitaciones, para la primera semana de octubre el nivel de las represas podría descender por debajo del veinte por ciento, un umbral considerado supercrítico.

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La falta de presión en el sistema impide que el agua llegue a las partes altas de la ciudad. Zelaya advirtió: “Si tu casa está en una parte alta, por más que querrás, no va a llegar el agua, porque hay tan poca agua en el sistema que no hay presión. Si no hay presión, no sube”. Para mitigar el impacto, la alcaldía perfora pozos y utiliza camiones cisterna para abastecer barrios donde la red de tuberías no alcanza.

Carmen Amador y Rosa Cruz, habitantes de Tegucigalpa, relataron cómo ajustan su consumo diario y reutilizan el agua para maximizar su uso. “El agua llega a mi casa cada veinte días”, mencionó Amador. Cruz sumó: “El agua que nos lavamos las manos la echamos en un balde y para eso sirve para el baño”.

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La temperatura del agua en el litoral peruano alcanzó valores de hasta 7 °C por encima de lo normal durante las últimas semanas. (Colin McCarthy)

Respuesta de Sedapal en Lima y Callao

Mientras la crisis en Honduras acapara la atención internacional, Sedapal indicó —a inicios de este mes— que no se anticipa un escenario de desabastecimiento en Lima ni Callao.

La empresa estatal, responsable del suministro, ejecuta un plan de prevención y refuerzo de la infraestructura hidráulica para garantizar la continuidad del servicio durante El Niño, cuya máxima intensidad se prevé en el último trimestre del 2026.

Más de 12 millones 500 mil soles fueron destinados a labores que incluyen la descolmatación del río Rímac, con el objetivo de retirar sedimentos y residuos acumulados en el cauce. Esta intervención busca optimizar el flujo del agua y proteger la infraestructura de captación, disminuyendo el riesgo de desbordes y asegurando la operatividad de las plantas de tratamiento.

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Otra medida prioritaria es la infiltración artificial a lo largo de seis kilómetros del río Rímac, mediante sesenta pantallas que contribuyen a la recarga del acuífero. Este recurso subterráneo resulta fundamental para mantener el abastecimiento en periodos de menor caudal superficial.

La intervención busca evitar que sedimentos y residuos lleguen a la bocatoma y proteger las instalaciones de captación y producción de agua potable.

El plan preventivo de Sedapal contempla la revisión permanente de la batería de pozos, para asegurar que estén listos y operativos en caso de disminución del caudal superficial. La compañía mantiene un monitoreo constante de toda la infraestructura y coordina con otras entidades estatales para responder de inmediato ante cualquier eventualidad relacionada con el suministro.

Sedapal reiteró: “La empresa estatal reafirmó su compromiso de trabajar de manera preventiva para proteger la infraestructura de saneamiento y brindar un servicio continuo, seguro y de calidad a las familias de Lima y Callao”, según citó la agencia Andina.

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El Niño en Perú

La inquietud por los efectos de El Niño no se limita al riesgo de desabastecimiento de agua. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que el fenómeno alcanzará su mayor fuerza entre agosto y octubre de 2026.

Dos manos señalan un mapa que indica las anomalías de temperatura de la superficie del mar frente a la costa de Perú, asociadas al fenómeno El Niño. (Senamhi)

Frente a este pronóstico, el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú activó un despliegue multisectorial con la participación de nueve agencias internacionales, en coordinación con el Estado peruano, para anticipar acciones de prevención y respuesta, principalmente en regiones con alta exposición.

La coordinadora residente del sistema de la ONU en Perú, Rossana Dudziak, afirmó: “El sistema de las Naciones Unidas se encuentra listo para apoyar al Perú frente a El Niño. La preparación hoy salva vidas mañana”. Según la OMM, las agencias movilizan recursos técnicos y humanos, centrándose en la protección de las poblaciones más vulnerables.

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