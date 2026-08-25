El 'Loco' bromeó sobre su partida de la 'U' al recordar la presencia de tres jugadores. (Video: La Parilla del Loco)

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El último episodio de La Parrilla del Loco reunió a dos figuras del fútbol peruano: Juan Manuel Vargas y Christian Cueva. El exlateral de la selección nacional ofició de anfitrión y, entre bromas y anécdotas, repasó momentos de su carrera y su abrupto alejamiento del balompié profesional.

Vargas no dudó en ironizar sobre los motivos de su retiro, atribuyéndolo al nivel de la defensa que le tocó tener por delante en su paso final por Universitario de Deportes, que en 2019 fue dirigido por el chileno Nicolás Córdova. “Yo dejé de jugar al fútbol porque tenía atrás a Benincasa, él ya sabe, se lo he dicho, Schuler, a él también. Son de la pu... ma..., unos personajes”, comentó en tono distendido.

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De la misma manera, añadió una referencia indirecta a Aldo Corzo, a quien aludió como el “tricampeón agrandado”, sin mencionar su nombre de forma directa, pero dejando claro el destinatario de su observación: “Al otro no lo voy a mencionar porque es ‘tricampeón’; ahora está agrandado el lateral derecho”.

El exlateral reconoció que su decisión de alejarse fue voluntaria y no forzada por lesiones o problemas físicos. “La verdad es que ya no quise. Yo hubiera seguido”, remarcó Vargas, dando a entender que la motivación y el entorno jugaron un papel determinante en su despedida del fútbol profesional.

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“Yo dejé de jugar porque tenía a Benincasa, a Schuler y al tricampeón agrandado”: la confesión del ‘Loco’ Vargas sobre su salida de Universitario

¿Juan Manuel Vargas deja el retiro para volver al fútbol profesional?

El futuro deportivo de Juan Manuel Vargas volvió a ser tema de debate a raíz de la charla con Christian Cueva, quien desafió al ‘Loco’ a considerar un regreso a las canchas, especialmente ante la proximidad del centenario de Sport Boys en 2027. Vargas, lejos de descartar la idea, se mostró receptivo y hasta se animó a bromear con la posibilidad: “Ya me voy, pues. Dos meses me pongo en forma, al toque”.

En un tono entre divertido y nostálgico, Vargas deslizó que el club rosado podría ser el escenario de una breve reaparición. “¿Para el centenario? Si el que me prometió no cumplió, el Boys entonces puede”, lanzó, dejando una puerta abierta a la ilusión de los hinchas del primer puerto. Aunque lleva ocho años fuera de la actividad profesional, estas declaraciones renovaron el interés sobre un posible retorno, al menos simbólico, del exjugador de 42 años a la Liga 1.

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El antiguo lateral peruano hace años dejó la actividad futbolística, pero animado por el centenario de la 'misilera' podría reconsiderar su postura. | VIDEO: La Parrilla del Loco

Juan Manuel Vargas sobre la falta de referentes en Universitario

La reflexión de Juan Manuel Vargas no se limitó a su experiencia personal, ya que también aprovechó el espacio digital para cuestionar la ausencia de líderes en el actual plantel de Universitario. “El otro día veo el partido de la ‘U’ con Cristal. Yo lo aprecio mucho a Yotún, puteando a todos los de la ‘U’. ¿Quién salió a enfrentar? Ninguno. No hay referente en la ‘U’. Y lo digo con respeto”, expresó durante su charla con Christian Cueva.

El análisis surgió tras el altercado entre Yoshimar Yotún y Jairo Concha en el empate que se disputó en el estadio Monumental por el Torneo Clausura. Vargas, con su estilo frontal, fue tajante al describir lo que habría hecho en esa situación: “A Yotún le meto un cachetadón y le digo: ‘Cállate para allá, Yotún’”.

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Para el otrora lateral izquierdo, la falta de figuras capaces de asumir la voz de mando dentro del campo es una de las carencias más notorias del conjunto ‘crema’. Desde su perspectiva, la ausencia de referentes afecta tanto el rendimiento colectivo como la identidad del club, especialmente en partidos de alta tensión y rivalidad.