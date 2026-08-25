Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

“Yo dejé de jugar porque tenía a Benincasa, a Schuler y al tricampeón agrandado”: la confesión del ‘Loco’ Vargas sobre su salida de Universitario

El exfutbolista recordó su partida del cuadro ‘merengue’ en 2018 y mencionó a los tres futbolistas en el plantel que era dirigido por el chileno Nicolás Córdova

El 'Loco' bromeó sobre su partida de la 'U' al recordar la presencia de tres jugadores. (Video: La Parilla del Loco)
Guardar

El último episodio de La Parrilla del Loco reunió a dos figuras del fútbol peruano: Juan Manuel Vargas y Christian Cueva. El exlateral de la selección nacional ofició de anfitrión y, entre bromas y anécdotas, repasó momentos de su carrera y su abrupto alejamiento del balompié profesional.

Vargas no dudó en ironizar sobre los motivos de su retiro, atribuyéndolo al nivel de la defensa que le tocó tener por delante en su paso final por Universitario de Deportes, que en 2019 fue dirigido por el chileno Nicolás Córdova. “Yo dejé de jugar al fútbol porque tenía atrás a Benincasa, él ya sabe, se lo he dicho, Schuler, a él también. Son de la pu... ma..., unos personajes”, comentó en tono distendido.

PUBLICIDAD

De la misma manera, añadió una referencia indirecta a Aldo Corzo, a quien aludió como el “tricampeón agrandado”, sin mencionar su nombre de forma directa, pero dejando claro el destinatario de su observación: “Al otro no lo voy a mencionar porque es ‘tricampeón’; ahora está agrandado el lateral derecho”.

El exlateral reconoció que su decisión de alejarse fue voluntaria y no forzada por lesiones o problemas físicos. “La verdad es que ya no quise. Yo hubiera seguido”, remarcó Vargas, dando a entender que la motivación y el entorno jugaron un papel determinante en su despedida del fútbol profesional.

PUBLICIDAD

“Yo dejé de jugar porque tenía a Benincasa, a Schuler y al tricampeón agrandado”: la confesión del ‘Loco’ Vargas sobre su salida de Universitario
“Yo dejé de jugar porque tenía a Benincasa, a Schuler y al tricampeón agrandado”: la confesión del ‘Loco’ Vargas sobre su salida de Universitario

¿Juan Manuel Vargas deja el retiro para volver al fútbol profesional?

El futuro deportivo de Juan Manuel Vargas volvió a ser tema de debate a raíz de la charla con Christian Cueva, quien desafió al ‘Loco’ a considerar un regreso a las canchas, especialmente ante la proximidad del centenario de Sport Boys en 2027. Vargas, lejos de descartar la idea, se mostró receptivo y hasta se animó a bromear con la posibilidad: “Ya me voy, pues. Dos meses me pongo en forma, al toque”.

En un tono entre divertido y nostálgico, Vargas deslizó que el club rosado podría ser el escenario de una breve reaparición. “¿Para el centenario? Si el que me prometió no cumplió, el Boys entonces puede”, lanzó, dejando una puerta abierta a la ilusión de los hinchas del primer puerto. Aunque lleva ocho años fuera de la actividad profesional, estas declaraciones renovaron el interés sobre un posible retorno, al menos simbólico, del exjugador de 42 años a la Liga 1.

El antiguo lateral peruano hace años dejó la actividad futbolística, pero animado por el centenario de la 'misilera' podría reconsiderar su postura. | VIDEO: La Parrilla del Loco

Juan Manuel Vargas sobre la falta de referentes en Universitario

La reflexión de Juan Manuel Vargas no se limitó a su experiencia personal, ya que también aprovechó el espacio digital para cuestionar la ausencia de líderes en el actual plantel de Universitario. “El otro día veo el partido de la ‘U’ con Cristal. Yo lo aprecio mucho a Yotún, puteando a todos los de la ‘U’. ¿Quién salió a enfrentar? Ninguno. No hay referente en la ‘U’. Y lo digo con respeto”, expresó durante su charla con Christian Cueva.

El análisis surgió tras el altercado entre Yoshimar Yotún y Jairo Concha en el empate que se disputó en el estadio Monumental por el Torneo Clausura. Vargas, con su estilo frontal, fue tajante al describir lo que habría hecho en esa situación: “A Yotún le meto un cachetadón y le digo: ‘Cállate para allá, Yotún’”.

Para el otrora lateral izquierdo, la falta de figuras capaces de asumir la voz de mando dentro del campo es una de las carencias más notorias del conjunto ‘crema’. Desde su perspectiva, la ausencia de referentes afecta tanto el rendimiento colectivo como la identidad del club, especialmente en partidos de alta tensión y rivalidad.

Temas Relacionados

Juan Manuel VargasAldo CorzoHoracio BenincasaWerner SchulerUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jean Deza hizo sincera confesión sobre Alianza Lima y un posible regreso: “Dios quiera que pueda arreglar las cag... que hice”

El ‘Ratón’ se refirió a la posibilidad de regresar al conjunto ‘íntimo’, con el objetivo de enmendar su polémica salida de 2020 y teniendo en cuenta la presencia de Franco Navarro, su padre futbolístico

Jean Deza hizo sincera confesión sobre Alianza Lima y un posible regreso: “Dios quiera que pueda arreglar las cag... que hice”

Mano Menezes reveló el pedido que le hizo a Agustín Lozano para afrontar las Eliminatorias 2030 en Puno: “No tenemos mucho tiempo”

El técnico de la selección peruana confesó detalles sobre la conversación con el presidente de la FPF por un requisito para encarar los partidos en el estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano

Mano Menezes reveló el pedido que le hizo a Agustín Lozano para afrontar las Eliminatorias 2030 en Puno: “No tenemos mucho tiempo”

Resultados de cuartos de final de la Copa de la Liga 2026 HOY: así van los partidos

Atlético Grau, Sport Boys, ADT, Alianza Atlético, Sport Huancayo, Sporting Cristal, UTC y CD Moquegua iniciarán la carrera rumboa a las semifinales. Entérate cómo quedaron los encuentros

Resultados de cuartos de final de la Copa de la Liga 2026 HOY: así van los partidos

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV del clásico por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

‘Blanquiazules’ y ‘cremas’ se volverán a enfrentar en el estadio Monumental luego de las semifinales por el Torneo Apertura. Conoce todos los detalles de este nuevo duelo

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV del clásico por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Horacio Melgarejo lanzó dura advertencia a jugadores de Cienciano tras abultada derrota ante Sport Boys: “Si no despertamos, estamos jodidos”

El entrenador argentino explotó por la caída ante la ‘misilera’ en el Callao y dejó un ácido mensaje para el plantel del ‘pápá’ de cara a lo que queda del Torneo Clausura 2026

Horacio Melgarejo lanzó dura advertencia a jugadores de Cienciano tras abultada derrota ante Sport Boys: “Si no despertamos, estamos jodidos”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ verá hoy dos nuevos pedidos de destitución contra Delia Espinoza

JNJ verá hoy dos nuevos pedidos de destitución contra Delia Espinoza

Keiko Fujimori anuncia derogatoria de la ley de puntos además de reducción al 10% de algunas multas reclamadas por los transportistas

Ministro de Cultura acusa al Lugar de la Memoria de ser “un punto de desunión y permanente enfrentamiento entre peruanos”

Katherine Ampuero defiende la reelección de alcaldes aunque admite que la candidatura de López Aliaga le resulta "muy incómoda"

Presidenta Keiko Fujimori anuncia la presentación del pedido de facultades ante el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Mario Hart niega haberle exigido a Korina Rivadeneira pagar 50/50: “Nosotros decidimos compartir gastos”

Mario Hart niega haberle exigido a Korina Rivadeneira pagar 50/50: “Nosotros decidimos compartir gastos”

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera planificaron su matrimonio en solo tres semanas: todos los detalles de la boda que se realizó en su casa

Gisela Valcárcel acepta la invitación de María Pía Copello y fija fecha para su debut en 'Sin más que decir'

Curwen desafía a Magaly Medina tras anunciar que seguirá su caso con un nuevo reportaje: “¿No se suponía que yo no daba rating?”

Curwen cierra el capítulo de Carla Campos-Salazar y Alonso Grimaldo sin responderles: “Nunca voy a hablar mal de ella”

DEPORTES

Jean Deza hizo sincera confesión sobre Alianza Lima y un posible regreso: “Dios quiera que pueda arreglar las cag... que hice”

Jean Deza hizo sincera confesión sobre Alianza Lima y un posible regreso: “Dios quiera que pueda arreglar las cag... que hice”

Mano Menezes reveló el pedido que le hizo a Agustín Lozano para afrontar las Eliminatorias 2030 en Puno: “No tenemos mucho tiempo”

Resultados de cuartos de final de la Copa de la Liga 2026 HOY: así van los partidos

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV del clásico por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Horacio Melgarejo lanzó dura advertencia a jugadores de Cienciano tras abultada derrota ante Sport Boys: “Si no despertamos, estamos jodidos”