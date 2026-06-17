Día del Padre: Los mejores regalos para papás por menos de S/100

Este domingo se celebrará el Día del Padre en el Perú y las personas ya alistan su regalo para papá - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

A pocos días de celebrarse el Día del Padre en el Perú, la compra de última hora volvió a concentrarse en Mesa Redonda, en el Centro de Lima, donde miles de personas recorren galerías y pasillos con un objetivo: encontrar un detalle útil sin pasar de S/100.

En el emporio comercial limeño, el atractivo principal está en la variedad: el comprador compara, negocia y sale con un obsequio resuelto en minutos. En paralelo, las tiendas por departamentos refuerzan la fecha con descuentos por categoría y paquetes que apuntan a presupuestos acotados.

Mesa Redonda: precios bajos, kits y artículos de uso diario

De acuerdo con un informe de Exitosa, el abanico de obsequios se amplía con tazas temáticas, relojes, tomatodos deportivos, kits para vino y trofeos decorativos. Entre los artículos que ganan terreno aparecen las tazas inspiradas en clubes y selecciones, con modelos de Universitario, Alianza Lima y Real Madrid.

PUBLICIDAD

También se ofrecen combos pensados para quien busca “salir del paso” sin sacrificar presentación. Un ejemplo es la llamada “doble porción”, una taza de gran tamaño que incluye bolígrafo y reloj por S/15. En otra vitrina, una propuesta mezcla taza y billetera con frases impresas por S/10, un formato que suma mensaje y utilidad en un solo paquete.

Los compradores de última hora encuentran alternativas para todos los presupuestos en el tradicional emporio comercial del Centro de Lima. Youtube/ Exitosa.

Para gustos más específicos, el emporio suma opciones vinculadas a bebidas y celebraciones. Los kits para vino incluyen accesorios como destapador y sacacorchos, con precio de S/15 en venta al por mayor, según la misma comerciante. Los vasos tipo chop se ofrecen desde S/6. En clave de “reconocimiento”, los trofeos para el “campeón de la casa” llegan a S/12, una alternativa que prioriza el gesto por encima del valor material.

PUBLICIDAD

Más alternativas en Gamarra, tiendas por departamentos y calles aledañas

Para quienes prefieren ampliar la ruta, Gamarra suele concentrar prendas a precios competitivos para esta fecha: polos lisos, camisetas tipo piqué, camisas de manga larga o corta y casacas ligeras, con opciones que permiten mantenerse bajo S/100 si se elige una línea básica. En ese circuito, también aparecen accesorios de vestir como corbatas, medias y gorras, además de cinturones de distintos materiales, útiles cuando no se conoce con precisión la talla de ropa.

En las tiendas por departamentos, el rango de presupuesto suele alcanzar para packs de cuidado personal, sets de colonia y desodorante, artículos de afeitado, medias por paquete y ropa interior en promoción. En la sección de hogar, se repiten ofertas en termos, tomatodos de diseño sobrio, tazas de cerámica, mugs térmicos y portavasos, artículos que funcionan como regalo rápido y de uso diario.

PUBLICIDAD

Los peruanos pueden encontrar regalos de distintos precios para sorprender a papá - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

En el entorno del Centro de Lima, además de Mesa Redonda, las calles aledañas y galerías cercanas suman vitrinas con billeteras, correas, mochilas urbanas, lentes de sol y audífonos económicos. También se ven libretas de tapa dura, lapiceros en estuche, organizadores y agendas. Para el padre que cocina o hace parrilla, algunas tiendas ofrecen utensilios básicos, tablas pequeñas y sets simples de cocina que suelen entrar en el umbral cuando hay liquidación.

Cuando el presupuesto es más ajustado o el regalo lo preparan los menores del hogar, la personalización suele marcar la diferencia. Un portarretrato con una foto familiar, una tarjeta hecha a mano o una carta breve con un mensaje claro puede acompañar un detalle económico y convertirlo en un recuerdo permanente. En puestos de impresión rápida y tiendas de artículos escolares se consiguen marcos sencillos, cartulinas, plumones y sobres para armar ese tipo de obsequio sin exceder el gasto.

PUBLICIDAD