“Sí, lo lamentamos mucho”: la escueta respuesta de EsSalud tras citar a un paciente fallecido hace cuatro meses en Chiclayo

Hospital de EsSalud citó a un paciente muerto y solo respondió “Sí, lo lamentamos mucho”

En Lambayeque, una familia que atravesó meses de espera y dolor recibió un mensaje que reabrió un capítulo que intentaba quedar atrás. El número de Abner Rivera Rodríguez, un paciente fallecido el 21 de julio, volvió a activarse dentro del sistema de EsSalud. La notificación hablaba de una atención para el 29 de diciembre en el área de neumología del Hospital Almanzor Aguinaga, en Chiclayo, como si el hombre aún siguiera en lista.

La información llegó al celular que su hija mayor conserva desde el día en que él murió. El teléfono permanece activo porque Abner Rivera fue fotógrafo y todavía existen clientes que buscan materiales pendientes. Ese vínculo cotidiano convirtió un mensaje clínico en un recordatorio inesperado para sus cuatro hijas, quienes vieron en esa comunicación la confirmación de un proceso que, según su testimonio, dejó señales de desorden y descuido institucional durante todo el tratamiento.

La familia, que ya enfrentó meses de búsqueda de una atención oportuna, señaló que la situación actual revela un problema que afecta a muchos usuarios. La hija que recibió el mensaje afirmó que su padre esperó durante largo tiempo una cita con neumología, y que la llegada de esta notificación después de casi cuatro meses de su muerte solo profundizó una sensación de impotencia.

El mensaje que reabrió el caso

El paciente, con fibrosis pulmonar, esperó durante meses una cita especializada en el Hospital Almanzor Aguinaga (Chiclayo) que nunca llegó. (Estefanía Rivera)

La hija que dio a conocer la situación recordó el momento en que vio la comunicación en su celular. “Ayer en la mañana estaba en clases y escuché que vibraba el celular. Era un número desconocido. No podía contestar, así que revisé después. Vi que dejaron un mensaje y decía que citaban a mi papá, el paciente Abner Rivera Rodríguez, para una cita de neumología para el 29 de diciembre”, explicó. Añadió que esa notificación le produjo indignación: “Mi papi sufrió mucho. Y no solo él, muchos pacientes que vienen acá esperan muchos meses. Lo que más causa indignación es que él ya no lo necesita, pero muchos sí”.

El paciente vivía con fibrosis pulmonar, una enfermedad detectada tres años atrás. Su hija detalló que los síntomas empezaron después de la pandemia. En ese periodo, él buscó atención en el hospital, aunque —según su relato— los médicos no identificaron el problema. Él insistió y acudió a consulta privada con un especialista que también trabajaba en el establecimiento público. En ese espacio obtuvo el diagnóstico.

Un tratamiento detenido por demoras

Una joven denunció que su padre, Abner Rivera Rodríguez, fallecido hace cuatro meses, fue citado por EsSalud para una consulta médica en diciembre. (Composición: Infobae)

La familia relató que Abner Rivera siguió controles periódicos en el área de neumología, aunque conseguir una cita siempre resultaba difícil. La última solicitud ocurrió en julio, poco antes del fallecimiento del paciente en el área de emergencias del propio hospital. La hija recordó ese día: “Falleció acá, al lado del área de neumología. Estaba el neumólogo ahí”.

La situación no es nueva para ellas. Una de las hermanas explicó que lo vivido con su padre se repite ahora con su abuelo materno. “Voy al hospital a pedirle cita y le dan dentro de dos meses, un mes, y solo para leer unas radiográficas. Para eso también debe esperar”, describió.

Luego de la denuncia que se hizo pública, la familia supo de un comunicado interno que mencionaba un supuesto contacto previo con ellas. La hija respondió: “Lo leí y decía que nos habían pedido disculpas. Le mandé a mis hermanas para verificar si llamaron a alguna o a mi mamá, pero no. A los diez o quince minutos recién llamaron”.

Se trató de una llamada corta. Según la familia, la comunicación solo incluyó una frase: “Sí, lo lamentamos mucho”. Cuando pidieron explicaciones sobre la cita enviada, no recibieron detalles.

Comunicado de EsSalud

El impacto emocional y la intención de denunciar

Las cuatro hijas recibieron la noticia con el mismo dolor. Una de ellas lo resumió así: “Mi papá luchó hasta el final para quedarse con nosotras”. La hermana mayor analiza una denuncia formal. “Ella fue quien recibió el acta de defunción y está pensando en poner una denuncia”, explicó otra de las hijas.

La familia expresó que decidió exponer el caso por todos los pacientes que aún buscan atención. Una de ellas señaló: “Esperamos que mi publicación cree concientización. Ayer tocaron una herida que estaba en recuperación. Así como mi papá esperó esa cita, hay personas que hoy quizá pierden una oportunidad porque se la otorgan a quienes ya no están”.