Perú

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Iquitos

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el cambio climático, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Iquitos este martes:

El tiempo para este martes en Iquitos alcanzará los 31 grados, mientras que la temperatura mínima será de 22 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 8.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 60%, con una nubosidad del 89%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 99%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 17 kilómetros por hora en el día y los 11 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Loreto, donde se ubica la ciudad de Iquitos, se registran únicamente cuatro tipos de climas los cuales se caracterizan por un estado del tiempo cálido y lluvias abundantes, al encontrarse en una zona selvática al norte de Perú.

En la zona norte de Loreto, donde se encuentra Iquitos, el estado del tiempo que predomina es cálido, con humedad abundante y lluvias torrenciales.

Las lluvias más fuertes en Iquitos se dan regularmente en invierno, entre noviembre y mayo, siendo marzo y abril los meses más húmedos. El verano, por su parte, tiene los meses más secos.

(Reuters)
(Reuters)

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaIquitosperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Verónica González reafirma que los mellizos que espera son de Josimar y dice no temer ir presa: “El que no la debe, no la teme”

Mientras el salsero asegura que todo es falso y que está dispuesto a gastar “hasta el último centavo” para verla presa, su presunta prima insiste en que dice la verdad y no teme las consecuencias

Verónica González reafirma que los

Magaly Medina opina sobre la transformación del ‘Orejas’ Flores tras su separación: “Está disfrutando la vida”

La conductora de espectáculos comentó el nuevo look de Edison “Orejas” Flores y lo comparó con las mujeres que, tras una ruptura, buscan renovarse por dentro y por fuera

Magaly Medina opina sobre la

Magaly Medina a Christian Domínguez que se queja porque ‘siempre le recuerdan su pasado’: “Es un meme de sí mismo”

Tras verlo justificarse en entrevista con ‘Loco’ Vargas, la conductora lo comparó con figuras que sí supieron cambiar y le recordó que sus escándalos no lo dejan ser ejemplo de nada

Magaly Medina a Christian Domínguez

Cuando el código ya no necesita programadores

En muchos casos la IA no fue la razón de los numerosos despidos, sino la excusa: la automatización se convirtió en la justificación ideal para recortar gastos y estructuras

Cuando el código ya no

Clima en Huancayo: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Huancayo: pronóstico de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Harvey Colchado anuncia su candidatura

Harvey Colchado anuncia su candidatura al Congreso 2026, ¿con qué partido postulará el exjefe de la Diviac?

Karen Paniagua, tiktoker y modelo de OnlyFans, anuncia su candidatura a diputada por Avanza País: “Me siento lista”

Gobierno aprueba dar más de S/290 mil a Ollanta Humala para su defensa en caso Gasoducto Sur Peruano

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

Tomás Gálvez defiende cese de fiscales: las acusa de desconocer su función y hacer “cosas indebidas” en su contra

ENTRETENIMIENTO

Verónica González reafirma que los

Verónica González reafirma que los mellizos que espera son de Josimar y dice no temer ir presa: “El que no la debe, no la teme”

Magaly Medina opina sobre la transformación del ‘Orejas’ Flores tras su separación: “Está disfrutando la vida”

Magaly Medina a Christian Domínguez que se queja porque ‘siempre le recuerdan su pasado’: “Es un meme de sí mismo”

‘Loco’ Vargas aclara a Christian Domínguez por quejarse sobre sus errores del pasado: “Es lo que hemos hecho, hay que apechugar”

‘Loco’ Vargas revela cómo sus hijos lo frenan cuando se pone celoso de Blanca Rodríguez: “Cállate, eres el menos indicado”

DEPORTES

Natalia Málaga sale al paso

Natalia Málaga sale al paso ante versiones que la señalan de mala y confirma su estilo rígido con castigos: “Lo he hecho y han aprendido”

Roberto Mosquera y los jugadores “alcoholizados” de Alianza Universidad: DT reveló qué les dijo a compañeros que buscaron su perdón

Luis Ramos rompió su silencio por críticas ante su ausencia en la selección peruana: “Me costó mucho llegar y ganarme un lugar”

Entradas Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano: precios y cómo comprar entradas para juego adelantado en Liga Peruana de Vóley 2025/26

‘Chorri’ Palacios cuestionó a Jorge Fossati por su continuidad en Universitario: “Debería estar agradecido después del fracaso en la selección”