Lima: cuál es el precio de la gasolina este 11 de noviembre

Aquí está la lista de los precios más baratos de las gasolinas y también los más inasequibles en la capital de Perú

Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)

Antes de llenar el tanque de tu auto, checa cuáles son los precios de los principales combustibles en la capital del país este martes 11 de noviembre registrados en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Es relevante mencionar que el precio de los combustibles varía constantemente, por lo que es necesario estar informado sobre su valor más alto y más bajo.

Es importante recalcar que los costos actualizados por la Facilito son reportados por los propios operadores de las gasolineras a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

Lima: ¿Cuánto cuesta el galón de gasolina y diésel?

Fecha: 11 de noviembre

Ciudad: Lima

Gasohol regular

Precio máximo: 16,9 soles el galón

Precio mínimo: 12,29 soles el galón

Gasohol premium

Precio máximo: 17,9 soles el galón

Precio mínimo: 12,79 soles el galón

Diésel

Precio máximo: 19,5 soles el galón

Precio mínimo: 13,99 soles el galón

Facilito: cómo funciona

El precio de los carburantes
El precio de los carburantes en la capital del país cambia todos los días. (Minem)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer el costo de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer el precio de las gasolinas, también te dice dónde está la estación de servicio más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

¿Cómo se determina el precio de la gasolina?

Distintos factores son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores más importantes que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando aumenta, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en el valor de las gasolinas. Perú es grande y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos relacionados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

