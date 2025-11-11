Imitadora de Myriam Hernández sorprende a jurado de ‘Yo Soy’: Es abogada y conciliadora, pero lo dejó todo para participar en el reality

Imitadora de Myriam Hernández sorprendió en Yo Soy. Latina

En una de las más recientes emisiones de Yo Soy, una participante arequipeña logró robarse la atención del jurado y del público con una presentación llena de carisma y talento. Se trata de Alison García, una joven que combina dos mundos muy distintos: el Derecho y la música. Durante su audición, llegó decidida a demostrar su amor por el canto al interpretar a Myriam Hernández, una de las voces más reconocidas de la balada romántica.

Antes de cantar, Alison mostró su natural simpatía conversando con los miembros del jurado: Jely Reátegui, Ricardo Morán y Carlos Alcántara. Cuando le pidieron que se presente, respondió con humor:“Estudié Derecho y actualmente ejerzo como extrajudicial. Y también soy cantante, así que me siento como Hannah Montana”, haciendo alusión al famoso personaje que lleva una doble vida entre la música y la vida cotidiana.

Su respuesta generó sonrisas y comentarios de sorpresa entre los jueces, quienes se mostraron curiosos por conocer más sobre su faceta profesional. “¿Qué cosa curiosa puedes contarnos sobre tu trabajo?”, le preguntó Jely Reátegui, a lo que ella respondió con naturalidad:“Normalmente vivo en conflicto, veo personas que siempre están discutiendo, pero como conciliadora tengo que ayudar a que ambas partes lleguen a un acuerdo antes de ir a juicio. Mejor es evitarlo, ¿no?”, comentó, demostrando su habilidad para mantener la calma y mediar incluso en situaciones tensas.

Tras la amena conversación, llegó el momento decisivo: su interpretación de Myriam Hernández. Alison se plantó en el escenario y comenzó a cantar con evidente emoción. Aunque su imitación no fue perfecta, su afinación, timbre y manejo escénico evidenciaron su talento. El jurado escuchó atentamente y, al finalizar la presentación, coincidió en que la joven tenía mucho potencial.

Jely Reátegui fue la primera en hablar: “Me ha gustado tu interpretación. Eso es algo que tiene un montón Myriam Hernández y creo que lo has adecuado bien a ti. Todavía falta particularizarlo un poco más, creo que empezaste bien, pero en el coro al inicio se te fue el timbre. Hay que trabajarlo mucho más. Yo voy a decir que sí”.

Por su parte, Ricardo Morán le pidió que busque una estrategia para su imitación: “Ten cuidado con los altos, que es donde tu voz no se parece a la de Myriam Hernández. Y en general, cuando sí se parece, se parece a una Myriam Hernández más joven. Creo que tienes que buscar por ahí, ser muy estratégica, siempre lo digo, para encontrar la edad a la que la vas a imitar, sugiero que se parezca a la tuya para que haya un buen match ahí”, indicó.

“Recuerda lo que te ha dicho Jely acerca del timbre, se va por momentos, pero la teatralidad se parece a la de ella. Búscala más, trabajala más. Ella es realmente una telenovela en el escenario, así que no tengas miedo de hacerlo crecer. Yo también te voy a decir que sí.”, agregó.

Finalmente, Carlos Alcántara resaltó el parecido vocal que tiene la participante con la cantante. “Me gusta que has encontrado la similitud en la forma de cantar de MYriam, porque Miriam, aparte de ser sexy cuando canta, también bota bastante aire (realiza un ejemplo). Eso me parece genial. En las otras Myriams que he escuchado no le han agarrado esa particularidad de la cantante, así que yo también te voy a decir que sí. Te felicito”, señaló.

Con tres votos positivos, Alison García recibió el “sí” unánime del jurado y pasó a la siguiente etapa del programa. Antes de retirarse del escenario, prometió continuar perfeccionando su interpretación para lograr parecerse aún más a su ídola chilena.

“Me siento muy emocionada, muy agradecida y quiero dar todo lo mejor para poder demostrar que soy Myriam Hernández de Arequipa. Lo voy a asumir con toda la responsabilidad y el compromiso que este trabajo merece. Myriam Fernández está aquí en Yo soy 2025. Gracias a todos”, declaró emocionada.

La participación de Alison no solo evidenció su talento vocal, sino también su carisma y determinación. Desde Arequipa, esta joven que equilibra su labor como conciliadora extrajudicial con su pasión por la música demostró que los sueños pueden convivir con las responsabilidades.