Gisela Valcárcel enfrenta a reportero de ‘Amor y fuego’: “Si te da vergüenza, dime de dónde eres”

Gisela Valcárcel y reportero de 'Amor y fuego' tienen tenso cruce. (Willax TV)

Durante un evento público en Lima, Gisela Valcárcel y un reportero del programa ‘Amor y fuego’ protagonizaron un tenso intercambio que rápidamente acaparó la atención en las redes sociales. La conductora, cuestionó insistentemente al periodista sobre el medio para el que trabajaba, tras recibir una serie de preguntas sobre sus nuevos proyectos y la continuidad del programa matutino ‘América hoy’.

De acuerdo con imágenes difundidas el 10 de noviembre en el espacio de espectáculos que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre, el incidente tuvo lugar cuando la presentadora transitaba por la avenida Arequipa, luego de haber participado en un acto público relacionado con la presencia de una funcionaria del Ejecutivo. En el registro, se observa a Gisela Valcárcel manifestando incomodidad ante la insistencia del reportero por obtener declaraciones. “Perdóname, pero ya te respondí”, replicó la popular figura televisiva al intentar poner fin a la breve entrevista.

El episodio escaló en tensión cuando la conductora detuvo su marcha y se dirigió directamente al reportero. Las imágenes registradas muestran a Valcárcel diciéndole: “¿De dónde eres? Si te da vergüenza, dime de dónde eres”. Bastante tranquilo, el periodista respondió: “Soy de Willax”.

La frase fue posteriormente analizada en Amor y fuego, espacio de la señal Willax TV, donde sus presentadores cuestionaron el trato recibido por su colega. Los conductores calificaron la actitud de la expresentadora de ‘El gran show’ como “prepotente”.

El reconocimiento de Paco Bazán a Gisela Valcárcel en plena transmisión generó sorpresa en el set y abrió un nuevo capítulo en la disputa mediática. (Instagram)

Gisela Valcárcel esquiva pregunta de reportero

Tras este enfrentamiento, Gisela Valcárcel optó por acceder a responder algunas de las preguntas planteadas, aunque lo hizo de manera reservada y sin profundizar en los temas sensibles para la gestión de su productora, GV Producciones. El reportero consultó por el rumbo del magazine ‘América hoy’, un espacio que ha sido protagonista de rumores recientes en torno a su continuidad y tensiones internas en el canal América TV. Frente al cuestionamiento, Valcárcel afirmó: “No sé, no sé, ni lo he pensado (...) hoy día no voy a responder a eso, pero prometo que en dos semanas hablamos y ya está”.

La cautela en las respuestas de Valcárcel reflejó la incertidumbre respecto al destino de ‘América hoy’. La producción —creada por GV Producciones e integrada por figuras como Ethel Pozo, hija de la conductora— ha enfrentado especulaciones sobre posibles modificaciones en la parrilla de América TV.

En la abrupta entrevista, la presentadora dejó entrever que ninguna decisión se encuentra tomada y evitó emitir comentarios sobre sus relaciones contractuales con el canal. Ante la pregunta específica sobre si existía una solución a los desacuerdos con la televisora, Valcárcel replicó: “Tú crees que de las que no te respondí (preguntas), ¿te voy a responder esa?”.

Los conductores de Amor y fuego dedicaron varios minutos de su programa a analizar la actitud de la presentadora.

Gisela Valcárcel cancela su presentación con su marca de ropa. IG

Gisela Valcárcel reaviva rumores de su regreso a Panamericana

En este mismo evento, la caminata solidaria “Dame esos 5K”, Gisela Valcárcel sorprendió al aparecer frente a las instalaciones de Panamericana Televisión, lo que reactivó las especulaciones sobre un posible regreso al canal donde alcanzó notoriedad. La conductora fue abordada por Rocío Miranda, quien aprovechó el encuentro para consultarle si contemplaba volver a la pantalla de Panamericana TV.

Ante la pregunta, Valcárcel respondió de forma ambigua: “Hoy día estoy en la esquina. Pero hoy día estoy en la esquina, agradecidísima con Panamericana. Gracias”. La escena fue acompañada del gesto de la presentadora, quien simuló dirigirse a la entrada del canal, avivando la especulación entre asistentes y seguidores. Muchos interpretaron sus palabras y su actitud como una insinuación sobre nuevas negociaciones o proyectos relacionados con la televisora.

Durante la breve interacción, Miranda recordó la extensa trayectoria de Valcárcel en Panamericana Televisión, refiriéndose al canal como “tu casa por tantos años”, en alusión a los recordados formatos que condujo la llamada “Señito”.

Tras el episodio, Valcárcel continuó su recorrido sin realizar declaraciones adicionales, mientras que hasta ahora, Panamericana Televisión no ha emitido información oficial sobre una eventual reincorporación de la conductora.

Gisela Valcárcel es consultada sobre su regreso a Panamericana TV.