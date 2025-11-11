Detienen a hombre que golpeó con un palo a un gato comunitario de La Victoria hasta causarle la muerte

Vecinos denuncian ataque mortal a gato comunitario en barrio de La Victoria. Fuente: Panamericana Televisión

Un nuevo caso de maltrato animal ha estremecido a los habitantes del distrito de La Victoria, en Lima. Un gato comunitario llamado Plomo fue encontrado gravemente herido, luego de que, presuntamente, un vecino lo agrediera con un palo en la calle Torre Junín. La denuncia, difundida en redes sociales, permitió la rápida intervención de la Policía Nacional del Perú.

El presunto agresor fue arrestado en flagrancia y permanece bajo custodia en la comisaría de Apolo, mientras los vecinos reclaman justicia por el animal. Plomo era conocido por recorrer las viviendas del barrio y recibir cuidado de todos; no sobrevivió a las heridas que sufrió. Los testimonios señalan que presentaba fracturas, vómitos con sangre y signos evidentes de trauma en la cabeza.

Este hecho desató una ola de indignación en redes sociales y reabrió el debate sobre la aplicación de la Ley N.º 30407, que sanciona con prisión los actos de crueldad contra animales domésticos o silvestres. Vecinos y organizaciones de protección animal exigen el cumplimiento de la normativa y la sanción máxima prevista en el Código Penal para el responsable.

Relato vecinal sobre la agresión sufrida por Plomo

Testimonios recogidos por Panamericana Televisión relatan que Plomo era un gato comunitario muy apreciado en el barrio. “Era un gatito libre, dormía en los muebles de las casas, entraba y salía, y todos le dábamos comida. No era agresivo, era muy cariñoso”, señaló una vecina que prefirió permanecer en el anonimato.

El sobrino del presunto agresor grabó el momento en que su familiar golpeaba al gato con un palo. El video permitió que la Policía actuara de inmediato. Foto: Composición Infobae Perú

Según la misma residente, Plomo fue brutalmente atacado por Luis Ludeña Quispe, identificado como presunto responsable. La mujer relató que el animal quedó inmóvil y sangrando tras la golpiza, lo que finalmente provocó su muerte.

El caso se hizo público a raíz de un video registrado por un familiar del agresor. En el material, un joven le increpa al hombre: “Lo estás matando”, y recibe la respuesta: “Sí, lo estoy matando”. Las imágenes circularon en redes sociales y motivaron una reacción inmediata de los vecinos y la policía.

El gato fue trasladado de urgencia a una clínica veterinaria, donde los profesionales detectaron lesiones graves. La vecina mencionó que Plomo tenía las extremidades paralizadas, posibles golpes en la cabeza y saliva mezclada con sangre. Un médico forense evaluó posteriormente el caso para establecer la causa exacta del fallecimiento.

Detención e investigación del presunto agresor

Según el informe periodístico, la Policía Nacional del Perú arrestó a Luis Ludeña Quispe en flagrancia, dentro de las primeras 24 horas posteriores al hecho. Permanece retenido en la comisaría de Apolo, mientras el Ministerio Público revisa las pruebas y testimonios para definir las acciones legales pertinentes.

El ataque contra Plomo ocurrió en la calle Torre Junín, en La Victoria. El presunto agresor fue detenido por la Policía tras ser denunciado por los vecinos. Foto: Composición Infobae Perú

El sobrino del detenido, quien habría grabado el video, también expresó temor por su seguridad. “El hijo del señor lo amenazó después de la denuncia. Por eso no quiere salir ni declarar. Vive en la misma casa y tiene miedo”, indicó la vecina a Panamericana Televisión.

Fuentes policiales informaron que la investigación se realiza bajo el artículo 206-A del Código Penal, que castiga el maltrato animal. El proceso continuará con la intervención del Ministerio Público y organizaciones de protección animal, que han ofrecido apoyo legal al vecindario.

Sanciones penales por maltrato animal en el Perú

En Perú, el maltrato y la crueldad contra animales constituyen un delito según el artículo 206-A del Código Penal. La Ley N.º 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal, establece que quien maltrate o abandone a un animal y este sobreviva puede recibir hasta tres años de prisión.

Plomo fue hallado inmovilizado y con heridas graves tras la agresión. Los vecinos intentaron salvarlo, pero el animal no resistió las lesiones. Foto: Composición Infobae Perú

Si el animal muere a causa de la agresión, la pena se eleva de tres a cinco años, y puede llegar a ocho años en casos agravados como el uso de armas, reincidencia o extrema crueldad. Además, los responsables pueden enfrentarse a multas y a la inhabilitación permanente para tener animales bajo su cuidado. La ley protege tanto a animales domésticos como a silvestres en cautiverio e incluye el abandono como forma de maltrato.

Este caso ha impulsado nuevamente el debate sobre la necesidad de aplicar eficazmente las leyes de protección animal en el país. La solidaridad de los vecinos de La Victoria es acompañada por el reclamo de una actuación firme de la justicia para honrar la memoria de Plomo.