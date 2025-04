La joven psicóloga había denunciado amenazas y secuestros por parte de su expareja. La justicia no actuó a tiempo. Hoy su familia, sus amigos y toda una región piden justicia. (TVPerú)

La tranquilidad del sector Campanayocc, en el distrito de Carmen Alto, se quebró con un hallazgo que estremeció a toda la región. El cuerpo sin vida de Lucía Gabriela Bravo López, una joven de 21 años, fue encontrado envuelto en frazadas, con signos evidentes de violencia. El caso no tardó en despertar la indignación pública, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por la inacción de las autoridades, que ya conocían del peligro que representaba su expareja, Erasmo Aguilar Cordero.

La joven había denunciado antes. Existían medidas judiciales que prohibían al agresor acercarse a ella. Aun así, fue asesinada. La historia se repite, como en tantos otros casos de feminicidio en el país, donde las advertencias quedan en el papel y las consecuencias se escriben en lápidas. Su padre, Jesús Bravo, visiblemente afectado, hizo un llamado: “Esta situación no puede quedar impune. Solamente solicito a las autoridades competentes que se hagan cargo y que se ubique al responsable”.

En medio de la conmoción, su familia y amigos velan sus restos en el Colegio de Ingenieros de Ayacucho, mientras las autoridades intentan dar con el paradero del presunto asesino, quien permanece prófugo.

La advertencia ignorada

Feminicidio en Ayacucho: denunció a su agresor y tenía medidas de protección, pero fue asesinada y su cuerpo abandonado en un descampado. (Composición: Infobae/ Noticias-Ayacucho)

Las señales estuvieron siempre presentes. En diciembre pasado, Erasmo Aguilar intentó secuestrar a Lucía en plena vía pública. Imágenes de cámaras de seguridad confirmaron el hecho, pero fue liberado después de una breve detención. Meses antes, el padre de la joven lo había denunciado por retenerla en contra de su voluntad en Huancayo. Producto de esa denuncia, se dictó una orden de alejamiento que, según relatan los familiares, fue violada en reiteradas ocasiones.

“Había documentos otorgados por el juzgado para que haya un distanciamiento. Ahí está. En las redes sociales está rondando la página para que traten de ubicar al posible sospechoso”, explicó el padre con frustración. La orden judicial no impidió que Aguilar continuara hostigándola, ni que finalmente, el pasado 12 de abril, lograra interceptarla bajo engaños.

La versión más fuerte señala que el sujeto la citó con la excusa de entregarle un perro que compartieron cuando eran pareja. Aseguró que se mudaría a Pisco y que no podría llevarlo consigo. Sin embargo, su hermana desmintió la historia: el animal ya estaba con parientes en la selva. Aquello fue solo un señuelo.

Un crimen anunciado

El cuerpo de Lucía fue encontrado con un disparo en el pecho y signos de haber recibido múltiples golpes. Los investigadores sospechan que Aguilar trasladó el cadáver en su vehículo hasta el descampado de Campanayocc, aprovechando lo solitario del lugar.

El repartidor que llevó un ramo de flores a casa de Lucía un día antes de su desaparición logró identificar físicamente a Aguilar como el remitente. Esa entrega fue interpretada por la familia como otro intento del agresor por acercarse, pese a las restricciones legales.

Hoy, la División de Investigación Criminal de Ayacucho dirige un operativo a nivel nacional para dar con su ubicación. La familia de la víctima ofreció una recompensa para quien brinde información que permita capturarlo.

Una vida truncada

Feminicidio en Ayacucho: denunció a su agresor y tenía medidas de protección, pero fue asesinada y su cuerpo abandonado en un descampado

Lucía Gabriela era egresada de la Universidad Continental de Huancayo. Tenía 21 años y estaba cerca de obtener su título como psicóloga. Sus compañeros la describen como una joven entusiasta, dedicada, con proyectos por delante. El director de la carrera expresó: “Hasta la semana pasada estuvo en clases. Esto nos ha conmocionado profundamente”.

El lunes 14 de abril, una vigilia organizada por docentes, estudiantes y colectivos feministas reunió a decenas de personas en la Plaza de la Constitución de Huancayo. Velas encendidas, pancartas y mensajes fueron parte del homenaje. Uno de los asistentes expresó: “Que la muerte de Lucía no quede impune. La violencia contra la mujer no es un juego. Las mujeres son víctimas de quienes alguna vez dijeron amarlas”.

Una de sus compañeras también tomó la palabra para recordarla: “Lucía era muy alegre, extrovertida. La vamos a recordar con mucho cariño. Solo pedimos justicia y que el responsable pague por lo que hizo”.

Durante la vigilia, entre lágrimas, rabia y silencio, se escucharon frases que resumieron el sentimiento generalizado: “Lucía no está sola. La memoria no se borra. El miedo no nos va a callar”.

Mientras tanto, la familia permanece a la espera de respuestas, rodeada por la comunidad que hoy la acompaña en el dolor, exigiendo lo que por derecho corresponde: justicia.

Canales de ayuda

En Perú, las personas que sean víctimas de violencia de género pueden denunciar a través de los siguientes números de emergencia:

Línea 100 : Servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas, que ofrece información, orientación y soporte emocional.

911 : Número de emergencia general para situaciones urgentes que necesiten intervención policial.

Centro de Emergencia Mujer (CEM): Brindan asesoría legal y apoyo psicológico. Las personas pueden acudir a sus oficinas a nivel nacional para recibir atención.