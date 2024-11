Ernesto Pimentel aclara rumores sobre un supuesto veto a Bill Orosco: “Todos tenemos una oportunidad”

Ernesto Pimentel responde a los rumores sobre un supuesto veto a Bill Orosco | Todo se filtra - Panamericana TV

El reconocido conductor Ernesto Pimentel, famoso por su interpretación del personaje de la ‘Chola Chabuca’, se pronunció públicamente luego de que circularan rumores sobre un supuesto veto a Bill Orosco, primo de Deyvis Orosco, en su programa ‘El Reventonazo de la Chola’. Los rumores surgieron a raíz de una denuncia de Andrea San Martín, quien expresó que varios programas de televisión habían cerrado las puertas al cantante, quien busca abrirse camino en la música cumbia.

Andrea San Martín había declarado: “Bill tiene mucho talento y merece seguir creciendo como artista. Las puertas deberían abrirse para todos los que quieren trabajar en la música. Ni siquiera en programas de antena caliente le han permitido entrar”, refiriéndose al difícil acceso de Bill Orosco a los espacios televisivos más populares.

Sin embargo, los rumores se intensificaron cuando días después, Deyvis Orosco apareció en el programa de Ernesto Pimentel. A pesar de las especulaciones sobre la tensa relación entre los primos, el conductor evitó tocar el tema del enfrentamiento familiar, lo que fue fuertemente criticado por Magaly Medina. “Hay programas como el de la Chola Chabuca, donde Deyvis es un engreído y un invitado casi semanal. Se ‘surró’ en el tema y nunca le preguntó, más bien le lavó la cara”, criticó.

Bill Orosco ha sido objeto de rumores sobre un supuesto veto en varios programas televisivos, incluyendo el de Ernesto Pimentel.

Ernesto Pimentel hace aclaración

Ante estos señalamientos, Ernesto Pimentel fue consultado en el programa ‘Todo se filtra’ sobre la posibilidad de que hubiera vetado a Bill Orosco en su espacio. Visiblemente molesto, el presentador respondió de manera tajante: “Creo que te estás equivocando, eso que dices está mal”.

En un tono más calmado, el conductor de América TV aclaró que tanto Bill Orosco como Deyvis Orosco tienen el mismo derecho de brillar en la industria musical y destacó la importancia de brindar tribuna a todos los artistas. “Yo creo que todos tenemos una oportunidad”, subrayó.

Ernesto Pimentel aclara que tanto Bill como Deyvis Orosco tienen derecho a brillar en la música.

¿Quién es Bill Orosco?

Bill Joshua Sánchez Orosco, conocido artísticamente como Bill Orosco, es un cantante peruano que ha decidido forjar su propio camino en la música cumbia, manteniendo vivo el legado musical de su familia. Nacido en Lima, creció inmerso en el mundo de la música gracias a la orquesta familiar Dinastía Orosco. A pesar de perder a su tío Johnny Orosco, ícono de la cumbia, cuando tenía solo cinco años, su influencia fue clave en la decisión de Bill de dedicarse al arte.

En 2021, Bill Orosco dio su primer paso como cantante profesional y más tarde fundó su propia agrupación, Bill Orosco y Orquesta. Aunque inicialmente estudió Marketing Digital, pronto abandonó la carrera para enfocarse por completo en su verdadera pasión: la música. Su popularidad creció exponencialmente en 2022 gracias a un video viral en TikTok en el que interpretaba “Pregúntale a la luna”, lo que generó comparaciones con la voz de su tío Johnny Orosco.

Bill Orosco busca consolidar su carrera en la cumbia, siguiendo el legado familiar con estilo propio.

A pesar de los desafíos legales con su primo Deyvis Orosco, Bill se mantiene enfocado en crear un estilo propio y en consolidarse como una de las voces emergentes de la nueva generación de cumbia. Con esfuerzo y talento, ha comenzado a posicionarse como una promesa de la música peruana, llevando con orgullo el apellido Orosco y el legado de su familia.

“Yo me llamo Bill Joshua Sánchez Orosco, ese es mi nombre completo. Yo tomo el apellido Orosco por el respeto, amor y cariño que le tengo a mi madre. La gente siempre critica que lleve el apellido de mi mamá y no el de mi papá. Yo no respondo porque respeto las opiniones de los demás. Pero como dije, yo lo cambié por el amor que le tengo a mi madre, por el amor que le tengo al apellido y lo que significa”, manifestó en el canal de Youtube GR Productions Perú.