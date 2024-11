Christian Domínguez incluye popular tema de Pamela Franco en sus conciertos. | Instarándula.

Christian Domínguez, líder de La Gran Orquesta Internacional, ha vuelto a acaparar la atención en la farándula peruana al incluir en su repertorio musical un tema que popularizó su expareja, Pamela Franco. El cumbiambero sorprendió a sus seguidores durante su último concierto interpretando “Dile la verdad”, una canción que Franco hizo conocida y que muchos asocian con una historia de desamor. Aunque Domínguez ha optado por no involucrarse en la reciente controversia de su expareja con Christian Cueva, su interpretación del tema ha despertado interés y especulación en torno a su mensaje.

La inclusión de “Dile la verdad” en sus presentaciones no ha pasado desapercibida. El cantante adaptó la letra de la canción para darle un toque masculino, algo que muchos fanáticos interpretaron como una especie de declaración personal, aunque sin mencionar explícitamente a su ex. El tema, conocido por su tono de despecho, resonó en el concierto, donde la audiencia no dudó en corearlo junto a él, convirtiendo el momento en un espectáculo cargado de emociones.

Durante su interpretación, Christian Domínguez entonó las frases: “Cuéntale que tú lo has dejado de querer. Dile que también soy aquel amor, que se enamoró y se robó tu corazón…”. Estas líneas, originalmente de Franco, cobran un nuevo sentido en la voz del cumbiambero, quien parece haber encontrado una manera de conectar con su audiencia a través de una canción cargada de significado y que alguna vez fue interpretada por su expareja.

Christian Domínguez se dirige con sarcasmo a Pamela Franco: “Tiene razón, todos nos hemos pintado de cuerpo entero”

La decisión de incluir esta canción en su repertorio ha sido objeto de debate entre sus seguidores, algunos de los cuales interpretan su acto como una respuesta indirecta a la colaboración de Pamela Franco y Christian Cueva en el tema “Cervecero”. Sin embargo, Domínguez ha optado por no hacer comentarios públicos sobre la reciente relación entre su ex y el futbolista, manteniéndose enfocado en su música y dejando que sus actuaciones hablen por sí mismas.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre la oficialización de Cueva y Pamela Franco?

Desde Piura, donde fue invitado para cantar en la boda de Tony Rosado, Christian Domínguez se pronunció por primera vez sobre la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva. Aunque en ocasiones anteriores había evitado hablar del tema, el cantante expresó su deseo de que la nueva pareja tenga éxito, subrayando su actitud de apoyo hacia las personas que alguna vez formaron parte de su vida. “Yo digo que le vaya muy bien, yo deseo que le vaya bien en general a todas las personas, porque tú deseas eso y te va muy bien a ti”, comentó Domínguez, mostrando una postura positiva y conciliadora.

Al ser preguntado sobre cómo reaccionaría si se encontrara con Franco y Cueva en persona, Domínguez fue claro en su disposición de mantener una relación respetuosa. Afirmó que siempre se comportará de manera cordial, especialmente por la conexión que aún comparte con Franco como la madre de su hija. “Como te digo, hay mucho respeto, yo respeto mucho el círculo de la mamá de mi hija; si los encuentro en una oportunidad, perfecto, no hay problema”, aseguró. Con estas palabras, el cumbiambero reafirma su compromiso de mantener una atmósfera armoniosa en el entorno familiar.

