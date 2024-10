Gustavo Adrianzén se pronunció por reunión de cumpleaños: “Lo hice en el fin de semana y bastante tarde”

Premier Gustavo Adrianzén responde sobre cuestionamientos sobre una fiesta realizada a las afueras de Lima. TV Perú

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró que organizó una reunión por su cumpleaños, pero que esta fue “absolutamente privada”.

En conferencia de prensa, junto a otros miembros del Gabinete de Dina Boluarte, el premier negó haber participado de una fiesta, en una casa de campo, y con un buffet.

“Se hizo con la mejor intención y solamente con el ánimo de recibir a los amigos más cercanos. Por eso fue una reunión privada, no hice absolutamente nada malo. Lo hice en horas de fin de semana y bastante tarde, por lo que no creo que haya afectado de ninguna manera mi función de presidente del Consejo de Ministros. Por el contrario, y en ese ánimo de transparencia, agradezco de la manera más sincera a quienes tuvieron ocasión de acompañarme en esa oportunidad”, mencionó.

Gustavo Adrianzén aseveró que la mayoría de ciudadanos no acató el paro - crédito TV Perú

Afirma que Boluarte no es cualquier funcionaria

En otro momento, el presidente del Consejo de Ministros aseguró que Dina Boluarte “no es una funcionaria pública como somos los demás”, cuando se le cuestionó por la visita de la mandataria al condominio Milokos en Asia, donde también se realizó un operativo para capturar al prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón.

“La señora presidenta es la primera funcionaria pública, pero además tiene una doble condición. La señora presidenta personifica a la nación, y tiene un estatus absolutamente diferente a la de cualquier funcionario público. En su condición de jefa de Estado y jefa de Gobierno, tiene una protección por razones de seguridad que no se da solo en Perú, sino en cualquier parte del mundo”, sostuvo.

“Ella por razones de seguridad no puede estar diciendo a dónde va, con quién está, a qué hora se reúne ni nada por el estilo. Eso está regulado. Esto no es un capricho, esto es por razones estrictamente de seguridad. No confundamos a la señora presidenta con el resto de funcionarios públicos”, añadió.

Balance de paro nacional convocado para el 23 de octubre. |PCM

Adrianzén agradeció a manifestantes

En la conferencia de prensa, el Gabinete Ministerial intentó dar un balance sobre el paro convocado por transportistas y otros gremios en diferentes regiones del país.

El titular de la PCM, Gustavo Adrianzén, destacó el comportamiento cívico de los manifestantes, pero evitó abordar si se atenderán las demandas planteadas por estos.

Durante su intervención, elogió la actitud democrática de los participantes en las movilizaciones, señalando que más del 98% de las protestas se desarrollaron de manera pacífica, con el acompañamiento de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no se refirió a las demandas específicas que motivaron el paro, lo que dejó en el aire la respuesta del Ejecutivo a las inquietudes sociales.

El ministro mencionó que las manifestaciones generaron una “profunda reflexión” en el gabinete ministerial, donde se dedicó un tiempo considerable al análisis de las razones detrás del paro. A pesar de esto, no se anunciaron medidas concretas en respuesta a las demandas de los manifestantes, lo que podría interpretarse como una omisión significativa en el contexto de las protestas.

Adrianzén reiteró la disposición del gobierno para el diálogo, afirmando que las puertas del Poder Ejecutivo están abiertas para continuar con las mesas de trabajo que ya están en marcha. Subrayó que el diálogo es la única vía para abordar las preocupaciones de los ciudadanos, aunque no ofreció detalles sobre cómo se planea avanzar en este sentido.

El paro nacional, convocado por diversas organizaciones sociales, buscaba llamar la atención sobre una serie de demandas que incluyen mejoras en la lucha contra la inseguridad, y cambios legislativos en el Congreso de la República. Por ejemplo, en el pliego de reclamos se solicitaba la derogación de la Ley del Crimen Organizado que recientemente el Parlamento solo atinó a modificar.