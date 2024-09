Ana Siucho ya no será demandada por abogado de fiscal Elizabeth Peralta: “No tiene ninguna prueba”

Fuente: RPP

El abogado Benji Espinoza, defensa legal de la fiscal Elizabeth Peralta —implicada en una presunta trama de tráfico de influencias y sobornos—, anunció este lunes que ya no iniciará acciones legales contra la médica Ana Siucho, quien vinculó a su patrocinada en una devolución de oro incautado por intermedio del conductor de televisión Andrés Hurtado.

En diálogo con RPP, el letrado precisó que la decisión fue tomada después de interrogar a Siucho durante una diligencia en el Ministerio Público. “A través del contrainterrogatorio he puesto en evidencia que no es más que una señora que es testigo de referencia, es decir, solo es testigo de un dicho de su hermano. A la señora no le consta nada. De manera que ya no es necesario querellarla ni cursar una carta notarial ni demandarla”, expresó.

Según Epinoza, la médica reconoció en la diligencia que “nunca” se reunió con la magistrada ni fue testigo de presuntas entregas de sobornos. “En el caso concreto, a ella no le consta que mi clienta haya, por intermedio del señor Andrés Hurtado, solicitado algún dinero, que solo existe la versión del señor Hurtado que se la dio a su hermano. Nada más. Es una información valiosa (para la defensa)”, dijo.

De acuerdo con Siucho, Hurtado se jactaba de su cercanía con funcionarios del Estado para ofrecer favores, por lo cual se habría logrado recuperar un cargamento de oro incautado a su primo, Javier Miu Lei, a cambio de un millón de soles. Sin embargo, la defensa alega que la devolución del oro fue dispuesta por el fiscal de crimen organizado Lucio Sal y Rosas, no por la fiscal Elizabeth Peralta, y que “el millón solo existe en la cabeza afiebrada y equivocada de la señora”.

Colegio de Abogados investigará a fiscal vinculada a Andrés Hurtado “¿Qué hace con un supuesto proxeneta?” - RPP Noticias

“Ana Siucho no tiene ninguna prueba de soborno, ninguna. No influyó en una decisión para favorecer al señor Hurtado o Miu Lei, tampoco. No sabe si ella se vio beneficiada económicamente, tampoco. No le consta. La señora no tiene conocimiento personal ni directo de que mi cliente haya solicitado coima alguna”, mencionó el abogado.

De acuerdo con documentos fiscales, Miu Lei también contactó a Hurtado en mayo de 2019 para resolver problemas legales, pero el presentador solo se ofreció a ayudar en temas de lavado de activos debido a su conexión con la fiscal, a quien llamaba ‘madre’. En mayo de 2021, acordaron abrir un proceso contra la empresa Paltarumi por 80 mil dólares, según el testimonio. La defensa de Peralta rechazó estas acusaciones al afirmar que la investigación contra Paltarumi comenzó en septiembre de 2019 por un informe de la División de Investigación de Lavados de Activos.

De igual modo, indicó que todavía no ha evaluado denunciar a Iván Siucho, hermano de la médica y confesor sincero del caso. “Yo espero que el señor pueda probar sus dichos y si no lo hace la Fiscalía tendrá que tomar una decisión, pero yo no tengo temor a eso. A veces las personas actúan no de manera racional ni de la manera más sensata. Eso podría haber pasado con el señor”, consideró.

Fuente: Beto A Saber / Willax

La semana pasada, la defensa entregó dos pasaportes al Ministerio Público al reconocer que Peralta viajó a Estados Unidos con Hurtado, pero afirmó que ella costeó los pasajes. El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, anunció una investigación por “aspectos éticos” contra Peralta, quien fue separada del Ministerio Público a raíz del caso.

Al respecto, Espinoza indicó que no ejercerá la defensa frente a la Comisión de Ética en el CAL. “Yo acabo de jurar hace poco como presidente de la Comisión de Litigación Oral y yo no quiero que se ponga en entredicho que pueda haber un tipo de favorecimiento. Yo voy a defender a Peralta ante los tribunales, pero no en el CAL”, sostuvo.

De igual modo, indicó que su patrocinada está arrepentida de haber tenido amistad con Hurtado, quien actualmente enfrenta una orden detención preliminar de siete días y evalúa acogerse a la colaboración eficaz. “Ella está sufriendo mucho, está afligida”, concluyó.